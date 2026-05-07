กระทรวงการคลังเปิดรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส ผสมผสานคนละครึ่งกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยประชาชน 43 ล้านคน เริ่มลงทะเบียน 25 พ.ค. 69 มุ่งเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าและรายละเอียดเชิงลึกของโครงการสำคัญอย่าง ไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ โดยการนำจุดเด่นของโครงการ คนละครึ่ง ที่เคยประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในระดับฐานราก มาผสานรวมกับสิทธิประโยชน์ของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงความช่วยเหลือของประชาชนทั่วประเทศ โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสร้างเครือข่ายการใช้จ่ายที่ครอบคลุม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์รวมทั้งสิ้นถึง 43 ล้านคน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและร้านค้าธงฟ้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายร้านค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้า ซึ่งจะช่วยให้เงินหมุนเวียนลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าในชุมชนได้อย่างแท้จริง สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานในเฟสที่ 1 ของโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส จะเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้สนใจและผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 และจะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 เป็นต้นไป โดยรัฐบาลจะมอบวงเงินช่วยเหลือในรูปแบบของการสมทบการใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 เดือน ซึ่งโครงสร้างการจ่ายเงินในเฟสนี้จะใช้หลักการสมทบโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 60 และประชาชนผู้ใช้สิทธิจะเป็นผู้ชำระส่วนที่เหลือเองร้อยละ 40 ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่รัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพ ในส่วนของกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม โดยรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกเดือนละ 700 บาท จากเดิมที่ได้รับปกติเดือนละ 300 บาท ทำให้ยอดรวมของความช่วยเหลือต่อเดือนอยู่ที่ 1,000 บาท ซึ่งจะเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและทบทวนคุณสมบัติของผู้ถือบัตรอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจะส่งถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ หลังจากที่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลผู้ผ่านเกณฑ์มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี เมื่อเข้าสู่การดำเนินงานในเฟสที่ 2 ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม พ.
ศ. 2569 จะเป็นการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะยังคงได้รับเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลาอีก 2 เดือน แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือในเฟสนี้จะมีการนำข้อมูลการตรวจสอบสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่มาปรับใช้ นายเอกนิติได้ชี้แจงว่า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิม จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 เดือนแรกของเฟส 1 ไปก่อนในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลกำลังดำเนินอยู่ และเมื่อเข้าสู่เฟสที่ 2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกเดือนละ 700 บาท ต่อเนื่องไปอีก 2 เดือน ส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้ ก็จะไม่ได้ถูกตัดสิทธิจากการช่วยเหลือของรัฐโดยสิ้นเชิง แต่ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 เพื่อรับสิทธิการสมทบเงินแบบคนละครึ่ง คือรัฐช่วยร้อยละ 60 และจ่ายเองร้อยละ 40 ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสมของรายได้ การดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางการเงินในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับร้านค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายการคลังที่แม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การรวมโครงการสองรูปแบบเข้าด้วยกันยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐ ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้นสำหรับประชาชนที่ไม่ต้องสลับการใช้บัตรหรือแอปพลิเคชันหลายตัว การที่รัฐบาลมุ่งเน้นการสมทบเงินแทนการให้เปล่าทั้งหมดในบางกลุ่ม ยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินและกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วกว่าการแจกเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยื
