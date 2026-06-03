กระทรวงพาณิชย์ยกระดับศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากลในงาน Crafts Bangkok 2026 ชูแนวคิดของขวัญแห่งชาติสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

SACIT จัดงาน Crafts Bangkok 2026 ภายใต้แนวคิด The Craft Journey มุ่งผลักดันงานฝีมือไทยเป็นของขวัญแห่งชาติ พร้อมร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองผลงานช่างฝีมือและขยายตลาดสู่ระดับโลกเพื่อความยั่งยืน
กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACIT ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการจัดงาน Crafts Bangkok 2026 ซึ่งเป็นมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของปี โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับ งานคราฟต์ไทย ให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก พร้อมทั้งผลักดันให้ผลงานจากช่างฝีมือไทยกลายเป็น ของขวัญแห่งชาติ หรือ National Gift ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจและสังคมยุคใหม่ที่มองหาสิ่งของที่มีคุณค่า มีเรื่องราว และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โดยงานในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท และดึงดูดผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 50,000 คน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความสนใจในงาน ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานเปิดงาน ได้เน้นย้ำว่างาน Crafts Bangkok 2026 ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมภูมิปัญญาจากช่างฝีมือ ผู้ประกอบการชุมชน และเหล่านักสร้างสรรค์งานคราฟต์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากความภาคภูมิใจสู่สายตาประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาไทยที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและธุรกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 380 ราย ซึ่งรวมถึงกลุ่มช่างหัตถกรรมรุ่นใหม่ที่นำเสนอคอลเลกชันร่วมสมัยที่ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของความเป็นไทย ความโดดเด่นของงานในปีนี้คือการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง SACIT และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ความรู้และสร้างกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องคุณค่าของงานฝีมือไทยไม่ให้ถูกเลียนแบบ และช่วยให้ช่างฝีมือทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาตัวสินค้า การจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงการหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศ สำหรับแนวคิดหลักของงานในครั้งนี้คือ The Craft Journey หรือการเดินทางของงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการรังสรรค์ด้วยทักษะความชำนาญของช่างฝีมือ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยมีการนำเสนอวัตถุดิบท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น คราม ฮ่อม หวาย กก กระจูด และเตยปาหนัน รวมถึงการใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญคือการจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมจากต่างประเทศ อาทิ ผลงานจาก Pigment Tokyo ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงงานคราฟต์จากตุรกี โคลอมเบีย และมาเลเซีย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานให้มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ และการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากงานคราฟต์แล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังได้เดินหน้าส่งเสริมสินค้าพรีเมียมอื่นๆ ผ่านกรมการค้าภายใน ในการเตรียมจัดแสดงศักยภาพของทุเรียน ผลไม้เกรดพรีเมียม ข้าวประณีต และสุราชุมชนของไทย ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ภายใต้ DIT Pavilion เพื่อขยายตลาดมูลค่าสูงและสร้างการเติบโตให้กับภาคเกษตรกรรมของไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การผลักดัน Soft Power ของไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปหัตถกรรมหรือสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพในระดับโลก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน Crafts Bangkok 2026 ได้ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองทำงานคราฟต์ เช่น การเขียนเทียน และการสานกำไลย่านลิเภา เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงคุณค่าของงานฝีมือไทยด้วยตนเอ.
กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACIT ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการจัดงาน Crafts Bangkok 2026 ซึ่งเป็นมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของปี โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับงานคราฟต์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก พร้อมทั้งผลักดันให้ผลงานจากช่างฝีมือไทยกลายเป็น ของขวัญแห่งชาติ หรือ National Gift ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจและสังคมยุคใหม่ที่มองหาสิ่งของที่มีคุณค่า มีเรื่องราว และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โดยงานในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท และดึงดูดผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 50,000 คน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความสนใจในงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานเปิดงาน ได้เน้นย้ำว่างาน Crafts Bangkok 2026 ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมภูมิปัญญาจากช่างฝีมือ ผู้ประกอบการชุมชน และเหล่านักสร้างสรรค์งานคราฟต์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากความภาคภูมิใจสู่สายตาประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาไทยที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและธุรกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 380 ราย ซึ่งรวมถึงกลุ่มช่างหัตถกรรมรุ่นใหม่ที่นำเสนอคอลเลกชันร่วมสมัยที่ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของความเป็นไทย ความโดดเด่นของงานในปีนี้คือการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง SACIT และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้ความรู้และสร้างกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องคุณค่าของงานฝีมือไทยไม่ให้ถูกเลียนแบบ และช่วยให้ช่างฝีมือทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาตัวสินค้า การจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ไปจนถึงการหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศ สำหรับแนวคิดหลักของงานในครั้งนี้คือ The Craft Journey หรือการเดินทางของงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการรังสรรค์ด้วยทักษะความชำนาญของช่างฝีมือ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยมีการนำเสนอวัตถุดิบท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น คราม ฮ่อม หวาย กก กระจูด และเตยปาหนัน รวมถึงการใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญคือการจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมจากต่างประเทศ อาทิ ผลงานจาก Pigment Tokyo ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงงานคราฟต์จากตุรกี โคลอมเบีย และมาเลเซีย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานให้มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ และการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากงานคราฟต์แล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังได้เดินหน้าส่งเสริมสินค้าพรีเมียมอื่นๆ ผ่านกรมการค้าภายใน ในการเตรียมจัดแสดงศักยภาพของทุเรียน ผลไม้เกรดพรีเมียม ข้าวประณีต และสุราชุมชนของไทย ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ภายใต้ DIT Pavilion เพื่อขยายตลาดมูลค่าสูงและสร้างการเติบโตให้กับภาคเกษตรกรรมของไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การผลักดัน Soft Power ของไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปหัตถกรรมหรือสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพในระดับโลก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน Crafts Bangkok 2026 ได้ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองทำงานคราฟต์ เช่น การเขียนเทียน และการสานกำไลย่านลิเภา เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงคุณค่าของงานฝีมือไทยด้วยตนเอ
งานคราฟต์ไทย SACIT ของขวัญแห่งชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย
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