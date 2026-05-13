กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบปัญหาราคาข้าวตกต่ำในพิจิตร ชี้อาจเป็นข้าวนาปรังคุณภาพต่ำ เร่งแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม

กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พิจิตร์เพื่อตรวจสอบปัญหาราคาข้าวที่อยู่ระดับ 4.50-5 บาทต่อกิโลกรัม จังหวัดพิจิตร โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นข้าวนาปรังคุณภาพต่ำ มีสิ่งไม่พึงประสงค์ผสมเข้าไป เป็นเหตุให้ราคาลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนรายงานข่าวเกี่ยวกับชาวนาในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่อยู่ในระดับต่ำเพียง 4.
50-5 บาทต่อกิโลกรัม โดยชี้แจงว่า กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้พูดคุยกับชาวนาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและรับฟังข้อเสนอจากเกษตรกร ซึ่งชาวนาชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวมีเจตนาเพื่อสะท้อนภาพรวมปัญหาราคาข้าวและต้องการให้ภาครัฐเห็นความลำบากใ บร เฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำ มีสิ่งเจือปน หรือมีความชื้นสูงซึ่งอาจส่งผลให้ราคาข้าวลดลงมากกว่าข้าวคุณภาพดี นายกรนิจกล่าวต่อว่า ผลการสอบสวนพบว่าราคาข้าวที่อยู่ในระดับต่ำเช่นนี้เป็นผลจากข้าวนาปรังที่มีคุณภาพต่ำ มีสิ่งเจือปนจำนวนมาก และมีความชื้นมากกว่า 30% ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาแพงเนื่องจากต้องปรับปรุงคุณภาพ ลดความชื้น และคัดแยกสิ่งเจือปนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อดูแลเกษตรกร รวมถึงการติดตามสถานการณ์ราคาข้าวบนพื้นที่ตลอด และมุ่งเน้นการตรวจสอบการรับซื้อที่เป็นธรรม มาตรฐานการวัดน้ำหนัก ความชื้น และสิ่งเจือปน อย่างใกล้ชิด หากพบพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกร จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวในภาพรวม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของข้าวไทย และการปล่อยข่าวต่อต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหา พร้อมให้ความรู้ด้านการลดต้นทุน การผลิต ลดราคาจางเกินจริง เกษตรกรสามารถแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปราบปรามและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไ
ราคาข้าวต่ำ เกษตรกรพิจิตร กระทรวงพาณิชย์ ข้าวนาปรังคุณภาพต่ำ การค้าภายใน
