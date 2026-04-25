กระทรวงการคลังโกยรับเงินปันผลกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท จากหุ้นบริษัทจดทะเบียน

กระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลจำนวนมากจากหุ้นที่ถือครองในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ โดย PTT เป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญ พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มและคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ใน ตลาดทุน ไทย โดยมี หุ้น ในบริษัทจดทะเบียนรวม 11 หลักทรัพย์ มูลค่ามหาศาล และได้รับ เงินปันผล อย่างสม่ำเสมอจาก 7 บริษัท โดยเฉพาะ PTT ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักจาก เงินปันผล จากการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของ กระทรวงการคลัง พบว่าในปี 2568 สามารถรับ เงินปันผล รวมได้ถึง 43,979 ล้านบาท โดย PTT เป็นตัวหลักที่สร้างรายได้มากที่สุดถึง 33,753.95 ล้านบาท จากการถือ หุ้น 51.38% หรือ 14,675,631,250 หุ้น ได้รับ เงินปันผล รวม 2.30 บาทต่อ หุ้น นอกจากนี้ ยังมี หุ้น บริษัทอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้กับ กระทรวงการคลัง อย่างต่อเนื่อง เช่น BCP, AOT และ TTB บล.
บียอนด์ได้ปรับคำแนะนำหุ้น PTT เป็นซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 39.00 บาท อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าแบบ Sum of the Parts (SOTP) ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี จากสมมติฐานค่าการกลั่น (GRM) และ Product Spreads ที่ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะตลาดพลังงาน ส่วนหุ้น AOT บล.
พายระบุว่าการใช้ PSC ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2569 จะส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 30,601 ล้านบาท (+48%YoY) และประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 72 บาท อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์สงครามที่อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและผลประกอบการของ AOT โดยคาดว่าหากจำนวนผู้โดยสารลดลง 1% จะกระทบต่อกำไรสุทธิประมาณ 2% ส่วนหุ้น TTB บล.
ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำทยอยซื้อ โดยคาดว่า TTB จะยังคงจ่ายปันผลในอัตราสูงต่อไป แม้ว่าการซื้อหุ้นคืนอาจไม่ได้ประโยชน์มากนัก การลงทุนของกระทรวงการคลังในตลาดทุนไทยมีความหลากหลายและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง โดยเฉพาะจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนต่างๆ การปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ช่วยให้กระทรวงการคลังสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทต่างๆ และปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การลงทุนของกระทรวงการคลังประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยรวมแล้ว พอร์ตการลงทุนของกระทรวงการคลังยังคงมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยา
