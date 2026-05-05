กระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' รวมคนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการ

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' เพื่อช่วยเหลือประชาชน 43 ล้านคน โดยรวมโครงการคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกัน แบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงการคลัง กำลังเตรียมเสนอโครงการ ' ไทยช่วยไทยพลัส ' ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการ คนละครึ่ง และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนจำนวน 43 ล้านคน โครงการนี้แบ่งกลุ่มผู้รับประโยชน์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเปราะบางจำนวน 13 ล้านคน ซึ่งจะได้รับการเยียวยาโดยตรง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวน 30 ล้านคน ซึ่งจะใช้รูปแบบรัฐสมทบ 60% โครงการนี้มีกำหนดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.
) เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน สำหรับกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีรายได้น้อยมากประมาณ 13 ล้านคน จะได้รับความช่วยเหลือโดยตรงในรูปแบบการเยียวยาโดยไม่ต้องสมทบเงิน ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังสรุปงบประมาณที่จะใช้ในโครงการนี้ ซึ่งอาจไม่ได้มาจากพ. ร.
ก. กู้เงินเพียงอย่างเดียว แต่สามารถดึงงบประมาณจากงบกลางหรืองบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างมาสมทบได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตามแผนงานเบื้องต้น คาดว่าจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินภายใต้พระราชกำหนด (พ.
ร. ก. ) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ วงเงิน 400,000 ล้านบาท เป็นโครงการแรก หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว จะนำเสนอต่อ ครม.
เพื่ออนุมัติทันทีในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลในวันที่ 1 มิถุนายน ขั้นตอนการเดินหน้าออกพ. ร. ก. กู้เงินนั้น ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.
) เพื่อปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับวงเงินกู้ใหม่ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม. ) มีมติเห็นชอบการออก พ. ร. ก.
กู้เงิน จากนั้นในวันที่ 12 พฤษภาคม จะนำแผนการจัดการหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. อีกครั้ง และในวันที่ 14 พฤษภาคม รัฐบาลเตรียมที่จะชี้แจงรายละเอียด พ. ร. ก.
กู้เงินต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก โดยวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกจะถูกนำไปใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบโดยตรงให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น การกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีข้อยุติ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและราคาสินค้าภายในประเทศ หากไม่รีบแก้ไขสถานการณ์นี้ อาจนำไปสู่วิกฤตกำลังซื้อของประชาชน นายเอกนิติกล่าวว่า เพื่อให้การใช้เงินจากพ.
ร. ก.
กู้เงิน 4 แสนล้านบาทเป็นไปอย่างโปร่งใส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มีบุคคลภายนอกเป็นประธาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชน โดยจะยึดหลักการ 5Ts ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จำเป็นต้องดูแลประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน การเยียวยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่หากไม่มีการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพลังงาน หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีก ผลกระทบก็จะรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานทั้งประเทศ และโครงการที่จะเกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เงินทั้งในการบรรเทาภาระของประชาชนและการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการกู้เงินมาแจกจ่ายเพียงอย่างเดียวโดยไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆ ยืนยันว่าโครงการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได
ไทยช่วยไทยพลัส คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ร.ก.กู้เงิน กระทรวงการคลัง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ไทยครองอันดับ 43 ดัชนีนวัตกรรมโลก ขึ้นแชมป์โลก สัดส่วนลงทุน R&D เอกชนNIA เผยผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2565 (Global Innovation Index 2022; GII 2022) ไทยยังครองอันดับที่ 43 (ปี 2021 อันดับ 43) ถือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อันดับ 7 และมาเลเซีย อันดับ 36
Read more »
อ่วม!! สงขลา น้ำป่าถล่ม 5 ตำบล 1,222 ครัวเรือน ใน 43 หมู่บ้านสงขลา น้ำป่าถล่ม 5 ตำบล 1222 ครัวเรือนใน 43 หมู่บ้าน สงขลา น้ำป่าถล่ม 5 ตำบล 1222 ครัวเรือนใน 43 หมู่บ้าน สงขลา น้ำป่าถล่ม 5 ตำบล 1222 ครัวเรือนใน 43 หมู่บ้าน
Read more »
ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษา 5 กลุ่มโรคเสี่ยง เปิดชื่อโรงพยาบาล 43 แห่งพร้อมดูแลจนสิ้นสุดการรักษาเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยผู้ประกันตนเจ็บป่วย 5 โรคกลุ่มเสี่ยง พึงพอใจเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดและหัตถการ ใน “โครงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม” ช่วยลดเวลาเข้าคิวการรอคอยผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนไม่ให้อาการรุนแรง สถานพยาบาล 43 แห่ง ดูแลจนสิ้นสุดการรักษา นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมุ่งเน้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโดยร่วมมือกับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด จำนวน 43 แห่ง ด
Read more »
ประกาศชื่อนักตบยุวชนหญิง U16 ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก 43 คน เตรียมพร้อมในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023ประกาศชื่อนักตบยุวชนหญิง U16 ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก 43 คน เตรียมพร้อมในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 ประกาศชื่อนักตบยุวชนหญิง U16 ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก 43 คน เตรียมพร้อมในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023
Read more »
เดือดทะลุ 43°C พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน พายุฤดูร้อน ถล่มวันแรก 30 จว.อากาศวันนี้ เดือดทะลุ 43°C กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 เมษายน 2567 เตือน พายุฤดูร้อน ถล่มวันแรก 30 จังหวัด ขณะที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 43°C พื้นที่ กทม.
Read more »
จับตา DELTA แจ้งงบไตรมาส 1/69 วันนี้ ลุ้นกำไรสุทธิ 7.9 พันล้าน โต 43%DELTA ประกาศงบไตรมาส 1/69 วันนี้ (27 เม.ย.69) ลุ้นกำไร พุ่ง 43% แตะ 7.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% รับรายได้เพิ่มขึ้นและรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง โบรกฯ แนะ “ซื้อ”
Read more »