กระทรวงการคลังรายงานรายได้สุทธิปี 69 สูงกว่าเป้า 0.9% สู่ระดับ 2.95 ล้านล้านบาท
กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลรายได้สุทธิปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 2,948,097 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 27,497 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อนหน้า 122,344 ล้านบาท ชี้ VAT และรัฐวิสาหกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก สู่การกู้เงินชดเชยขาดดุล 894,488 ล้านบาท
กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้สุทธิในภาพรวมของประเทศสำหรับปีงบประมาณ 2569 ซึ่งเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ไปจนถึงกันยายน 2569 โดยรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิสะสมไว้ได้สูงสุดที่ระดับ 2,948,097 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ขยายตัวในเชิงบวกเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนการจัดเก็บรายได้รวมที่ระดับ 2,920,600 ล้านบาท
การวิเคราะห์เชิงลึกจากตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลสามารถทำรายได้สูงกว่าประมาณการเดิมได้มากถึง 27,497 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.9 ของเป้าหมายรวม และมีปริมาณเงินสูงเกินกว่าปีงบประมาณปีก่อนหน้าอีก 122,344 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.3 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องAlso readสอน.เร่งจ่ายเงินชดเชยตัดอ้อยสด 69 บาท พร้อมระบบดิจิทัล NSW ลดขั้นตอนธุรกิจ
รายละเอียดกลไกการเก็บภาษีและความท้าทาย
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้สุทธิขยายตัวได้ดีเกินกว่าเป้าหมาย คือประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่สำคัญหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ซึ่งครอบคลุมทั้งจากการบริโภคภายในประเทศและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การจัดเก็บเงินได้นิติบุคคลและการนำส่งรายได้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยังแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหลักที่เติบโตแข็งแรง
เมื่อเจาะลึกไปที่โครงสร้างรายได้ของสามกรมหลักภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง พบว่าภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมกันอยู่ที่ระดับ 3,203,996 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการรวม 56,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 และมีปริมาณเงินสูงเกินกว่าปีก่อนหน้าถึง 221,842 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบภาษีอากรในการขับเคลื่อนงบประมาณของประเทศ
ปозиชันของหน่วยงานเก็บภาษีและรัฐวิสาหกิจ
ในส่วนของ กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดโดยจัดเก็บรายได้รวมในปีงบประมาณ 2569 ได้ที่ 2,522,112 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิม 75,012 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 และมีปริมาณเงินสูงเกินกว่าปีงบประมาณปีก่อนหน้า 186,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 นี่นับเป็นสัญญาณบวกสำคัญที่สะท้อนถึงการขยายตัวของการลงทุนและกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของ กรมสรรพสามิต นั้นมีแนวโน้มที่แตกต่างไปเล็กน้อย โดยสามารถจัดเก็บรายได้รวมได้ 565,754 ล้านบาท ซึ่งถือว่าต่ำกว่าประมาณการ 12,446 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 แต่เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า หน่วยงานนี้ยังคงสามารถสร้างรายได้สูงเกินกว่าปีก่อนหน้าได้ 28,227 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีหรือราคาพลังงานที่อาจมีความผันผวน
ส่วน กรมศุลกากร สามารถจัดเก็บรายได้รวมได้ 116,130 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการ 6,070 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 และเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า หน่วยงานนี้ยังติดลบอยู่ที่ 3,013 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.5 สอดคล้องกับแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศที่มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ด้านภาคส่วนรัฐวิสาหกิจ แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโดยสามารถนำส่งรายได้รวมได้ 203,226 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 20,626 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และสูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า 25,847 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 ส่วนหน่วยงานอื่นๆ สามารถนำส่งรายได้ 117,118 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 12,318 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 แต่ต่ำกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า 44,474 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.1 ซึ่งเป็นการแบ่งปันภาระงบประมาณที่ยังคงมีนัยสำคัญ
ผลกระทบเชิงลบและขั้นตอนต่อไปของฐานะคลัง
แม้ว่ารายได้รวมจะขยายตัว แต่เมื่อพิจารณาถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในภาพรวมปีงบประมาณ 2569 พบว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งหมด 2,949,753 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งหมดสูงถึง 3,922,089 ล้านบาท ซึ่งเกิดช่องว่างของงบประมาณที่ชัดเจน
เพื่อความสมดุลของงบประมาณ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 894,488 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 575,653 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงภาระหนี้สาธารณะและขีดจำกัดทางการคลังที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างเข้มงวดต่อไป
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