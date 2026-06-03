กระทรวงดีอี เผยผลตรวจสอบข่าวปลอมประจำสัปดาห์ พบข่าวปลอมหลอกปรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นกระแสฮิต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานผลการตรวจสอบข่าวปลอมในรอบสัปดาห์ พบข่าวปลอมที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุด 7 เรื่อง รวมถึงข่าวปลอมเรื่องการปรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาท ซึ่งไม่เป็นความจริง
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ เปิดเผยผลการมอนิเตอร์และรับแจ้ง ข่าวปลอม ของศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอม ประเทศไทย (AFNC) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยพบว่ามีการตรวจสอบข้อความทั้งหมด 160,878 ข้อความ ในจำนวนนี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม 27 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 6 เรื่อง ข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดมี 7 เรื่อง ประกอบด้วยข่าวจริง 1 เรื่อง ข่าวปลอม 5 เรื่อง และข่าวบิดเบือน 1 เรื่อง ข่าวที่ได้รับความสนใจสูงสุดอันดับ 1 คือ ข่าวปลอม เรื่อง การอนุมัติปรับ เบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 บาทเป็น 3,000 บาทต่อเดือน กระทรวงดีอี ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่าเป็น ข่าวปลอม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการประกาศปรับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2566 โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท, 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท, 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท และ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ข่าวปลอม ดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นอย่างมาก ข่าวปลอม อันดับ 2 คือเรื่อง กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้หลีกเลี่ยงเดินทางไป 6 ประเทศ และเฝ้าระวัง 8 จังหวัดในไทย หลังโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่เป็นความจริง สถานการณ์โควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ข่าวปลอม นี้อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น ส่วนข่าวจริงที่ประชาชนให้ความสนใจคือ กรมทางหลวงเตรียมปิดไฟถนนบางช่วงเวลาในเวลากลางคืนตั้งแต่ 22.00 - 06.00 น.
เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการจริง ข่าวนี้เป็นข่าวจริง ข่าวบิดเบือนเรื่อง น้ำมันไทยยังคงผ่านช่องเม็กไปยังกัมพูชา เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่าการส่งออกน้ำมันผ่านช่องเม็กเป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติ ข่าวปลอมอันดับ 5 เรื่อง หากไทยจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ห้วยตามาเรีย ต้องได้รับความยินยอมจากกัมพูชาก่อน เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยตามหลักเขตแดน การดำเนินการใดๆ ไม่ต้องขออนุญาตกัมพูชา ข่าวปลอมอันดับ 6 เรื่อง การดื่มนมดิบที่บูดแล้วช่วยดีท็อกซ์สิวและทำให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นมดิบที่มีแบคทีเรียก่อโรคไม่ควรบริโภค ข่าวปลอมอันดับ 7 เรื่อง ธนาคารออมสินส่งเอกสารให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกเงินรางวัลลอตเตอรี่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลโกงรูปแบบหนึ่ง ประชาชนไม่ควรหลงเชื่อ กระทรวงดีอีขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ โดยสามารถติดตามข่าวจริงและข่าวปลอมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือแอปพลิเคชันต่างๆ การแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อสังคมโดยรว
ข่าวปลอม เบี้ยผู้สูงอายุ กระทรวงดีอี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โควิด-19
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