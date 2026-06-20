กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการควบคุมการใช้กัญชา

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการควบคุมการใช้กัญชาในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นการควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการควบคุมการใช้ กัญชา ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นการควบคุมการใช้ กัญชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพพลอยทะเล ระบุว่า ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูล กัญชา ทางการแพทย์ (Call Center) ซึ่งในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2569 มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 209 สาย โดยเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันทีจำนวน 187 สาย ผลสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.
26 นอกจากนี้ยังได้จัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ซึ่งเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2569 มีการส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามาแล้วรวม 73 เรื่อง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว 5 เรื่อง และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 5 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจสอบเชิงรุก โดยได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาทั่วประเทศแล้วมากกว่า 1,247 ร้านค้า พร้อมทั้งดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจับกุม การสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตลอดจนการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมา
กระทรวงสาธารณสุข กัญชา ควบคุมการใช้กัญชา ศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์