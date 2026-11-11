กระทรวงเกษตรฯ แถลง Sandbox แก้โรคใบด่างมันสำปะหลัง กระจายพันธุ์ต้านทาน 1,500 ไร่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้วิกฤตโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยระบบ Sandbox กระจายพันธุ์ต้านทานให้เกษตรกร 1,500 รายใน 4 จังหวัด เน้นสร้างธนาคารท่อนพันธุ์ยั่งยืน พร้อมวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเป็นระบบและครบวงจร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อน ระบบ Sandbox เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของ โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมุ่งเน้นการจัดสรรท่อนพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่นำร่องอย่างเร่งด่วน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
นโยบาย Sandbox ขจัดโรคใบด่าง
นายรพีภัทร จันทรศรียวงศ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหารโรคใบด่างมันสำปะหลังและขับเคลื่อนระบบ Sandbox อย่างครบวงจร ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 การประชุมนั้นมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายพงศ์ไท ไทโยธิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิชาการ และภาคเอกชนAlso readโบรกฯ มองปลดล็อก Data Center ไทยจ่อรับเม็ดเงินลงทุน AI ลุ้นหุ้นไทยยืน 1,500 จุด
นายรพีภัทร จันทรศรียวงศ์ ได้เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนระบบ Sandbox เป็นนโยบายสำคัญระดับประเทศภายใต้อำนวยการของ นายสุรยุ จุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเริ่มขุดเคลื่อนพื้นที่ Sandbox ทันทีด้วยทรัพยากรที่มีอยู่โดยไม่ต้องรอการอนุมัติงบประมาณกลาง
แผนงานดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับแปลงนำร่องให้เป็นเกษตรแม่นยำครบวงจร โดยครอบคลุมการใช้ระบบน้ำหยด โซลาร์เซลล์เพื่อลดต้นทุน การใช้สารชีวภัณฑ์และไบโอชาร์ รวมถึงการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมเพื่อสร้างรายได้เสริมจำนวน 5,000 บาทต่อไร่ ด้วยเป้าหมายผลผลิตที่สูงถึง 6 ถึง 8 ตันต่อไร่
นอกจากนี้ยังมีการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับผ่าน Agri-Map และแอปพลิเคชันดิจิทัล เพื่อขยายผลไปสู่ Food Security Sandbox ในปี 2571 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
มาตรการกระจายพันธุ์ต้านทาน 1,500 ไร่
การประชุมครั้งดังกล่าวมีมติเห็นชอบกำหนดพื้นที่ Sandbox นำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี กำแพงเพชร และศรีสะเกษ พร้อมอนุมัติการจัดสรรท่อนพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์อิทธิ 1 อิทธิ 2 และอิทธิ 3 ที่ปลอดภาระพันธะสัญญาจำนวน 1,500 ไร่ จากกรมวิชาการเกษตร มูลนิธิสถาบันพัฒนา它สำปะหลังแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่อนพันธุ์ดังกล่าวจะนำร่องแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มีระบบน้ำในแปลงรายละ 1 ไร่ จำนวน 1,500 ราย ใน 3 จังหวัดที่มีการระบาดหนักได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี และกำแพงเพชร จังหวัดละ 500 ราย เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ผลิตที่ได้รับความเสียหาย
สำหรับจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจัดเป็นพื้นที่ระบาดต่ำและเป็นพื้นที่สีเขียว จะได้รับท่อนพันธุ์นำร่องจากกรมวิชาการเกษตรในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อขยายพันธุ์สะอาด โดยจะมีการคัดกรองแปลงด้วยชุดตรวจเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังด้วยวิธี Strip Test เพื่อยืนยันความสะอาดก่อนส่งต่อให้พื้นที่ระบาดหนักต่อไป
ที่ประชุมยังได้กำหนดราคาอ้างอิงการผลิตท่อนพันธุ์ต้านทานที่ลำละ 5.00 บาท และค่าขนลำละ 0.50 บาท รวมเป็น 5.50 บาทต่อลำ สำหรับท่อนพันธุ์นำร่องประมาณ 600,000 ลำ คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.3 ล้านบาท โดยมอบหมายให้สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
ธนาคารท่อนพันธุ์และแผนปฏิบัติการ 4C
ที่ประชุมได้อนุมัติกลไกธนาคารท่อนพันธุ์ โดยใช้ท่อนพันธุ์ต้านทานที่มีอัตราขยายพันธุ์ 1 ต่อ 4 ซึ่งหมายความว่าท่อนพันธุ์จาก 1 ไร่สามารถขยายปลูกได้ 4 ไร่ โดยกำหนดให้เกษตรกรชุดแรกจำนวน 1,500 ราย เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องส่งมอบท่อนพันธุ์ร้อยละ 50 หรือคิดเป็นปริมาณท่อนพันธุ์สำหรับปลูก 2 ไร่ ส่งต่อให้เกษตรกรรายถัดไปจำนวน 3,000 ราย
มาตรการนี้ยังกำหนดให้เกษตรกรจัดทำบัญชีจับคู่ล่วงหน้าในชุมชน พร้อมทำสัญญาห้ามขุดมันสำปะหลังก่อนกำหนดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายของท่อนพันธุ์ในระหว่างกระบวนการขยายพันธุ์และแจกจ่ายภายในเครือข่ายชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เร่งรวบรวมข้อมูลแปลงพันธุ์ต้านทานเดิมที่มีอยู่ประมาณ 45,000 ไร่ จัดทำระบบติดตามแปลงผ่าน Agri-Map และ Pinpoint พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอตั้งงบพัฒนาจังหวัดปี 2571
แผนปฏิบัติการ 4C ที่นำมาใช้ประกอบ ได้แก่ 1) Control: การควบคุมพื้นที่ระบาดและสำรวจแปลงรายแปลง 2) Community: การจัดตั้งระบบธนาคารท่อนพันธุ์ชุมชนและส่งเสริม Contract Farming 3) Clean: การผลิตท่อนพันธุ์สะอาดด้วยนวัตกรรม Tissue Culture และ Mini-stem Cutting และ 4) Cooperation: การบูรณาการงบประมาณและภาคีเครือข่าย 4 ส่วน
การประชุมครั้งนี้ยังได้กำหนดนัดหมายการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งถัดไปในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เพื่อรายงานผลการดำเนินการและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ในพื้นที่นำร่องอย่างใกล้ชิด
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy