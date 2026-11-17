กระทรวงพาณิชย์ชี้แจง เจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ ยังไม่ลดภาษีสินค้าทันที
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันแถลงการณ์ร่วม ART ไทย-สหรัฐฯ เป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ ไม่ใช่ความตกลงสมบูรณ์ สินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ยังเก็บภาษีอัตราเดิมทุกรายการ
กรมการส่งออกและ กระทรวงพาณิชย์ ของไทย ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากที่มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่าง นายกรัฐมนตรี ของไทยกับประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐอเมริกา ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการสรุปสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทย- สหรัฐอเมริกา หรือ ART เท่านั้น ยังไม่ถือเป็นความตกลงฉบับสมบูรณ์ และยังไม่สามารถนำไปสู่การลด ภาษีนำเข้า สินค้าได้ทันที
นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในสังคมว่า ประเทศไทยจะทำการยกเลิกหรือลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในทันทีหลังการลงนามดังกล่าว ซึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันว่า ไทยยังคงเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาในอัตราเดิมทุกรายการเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆAlso readพาตะลุยงานอาร์ต “THΞPOP 2026” มหกรรม Art Toy & IP Art ระดับอินเตอร์ครั้งแรกในไทย ที่เซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดความตกลง ART และเงื่อนไขภาษี
แถลงการณ์ร่วมที่ได้ลงนามกันนั้น ทำหน้าที่เป็นเพียงการยืนยันว่าฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้มีข้อสรุปในสาระสำคัญของการเจรจาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการเจรจาได้จบสิ้นลงหรือมีความผูกพันทางกฎหมายในทันที การลดภาษีนำเข้าจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายจนเสร็จสมบูรณ์ ลงนามในความตกลงฉบับจริง และมีความตกลงมีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้น
ทั้งนี้ การปรับลดภาษีภายใต้กรอบความตกลง ART ไม่ได้หมายถึงการลดภาษีทุกรายการสินค้า แต่จะเป็นการปรับลดภาษีเฉพาะรายการตามเงื่อนไขและตารางข้อผูกพันที่กำหนดไว้เป็นรายสินค้า โดยหลักการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานของการทำข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ ที่ไทยได้ทำกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป
มุมมองของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน
ตลอดระยะเวลาการเจรจา ทีมเจรจาของไทย (Team Thailand) ได้ดำเนินการหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาจะคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ผลิตไทย เกษตรกร และผู้ประกอบการในประเทศอย่างรอบด้านที่สุด การเจรจาไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลประโยชน์ทางการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพิจารณาถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
กระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำว่า การตัดสินใจใดๆ ด้านภาษีและการค้า จะต้องยึดประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งสูงสุด ไม่มีการลดภาษีแบบเหมารวมหรือลดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด การพิจารณาแต่ละรายการสินค้าจะดูจากความอ่อนไหวของภาคการผลิตและความจำเป็นในการเปิดตลาดเพื่อรักษาสิทธิทางการค้าอื่นๆ ที่ไทยมีอยู่
ผลกระทบและการดำเนินการขั้นต่อไป
หลังจากที่ฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ ได้ลงนามในความตกลงฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือ รัฐบาลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำความตกลงดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการทางรัฐสภาที่กำหนดไว้
กระบวนการทั้งหมดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่อ่อนไหวต่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ความตกลง ART นี้มุ่งหวังที่จะช่วยรักษาตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาว
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