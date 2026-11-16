กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวงาน Vijit Chao Phraya 2026 สานฝันมหกรรมแสงสีริมเจ้าพระยา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จัดงาน Vijit Chao Phraya 2026 ระหว่าง 13 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2569 คาดสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 8.6 พันล้านบาท
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน " Vijit Chao Phraya 2026" อย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวผ่านเทศกาลแสงสีเสียงริม แม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด "แสงแห่งจินตนาการ" (Light of Imagination) ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันและจัดแสดงผลงานศิลปะแสงสีเป็นปีที่ 5
รายละเอียดงานและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการสำนักงาน ททท. นำทีมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของงานนี้ โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2569 เวลา 18.00 - 22.00 น. บนพื้นที่ตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 จนถึงสะพานพระราม 3 กรุงเทพมหานครAlso readได้เที่ยวสักธี ทริปนี้! พาซู้ดราเมง ร้าน “พีช พชร” ราเมงคนไทยทำ อร่อยไม่แพ้ต้นกำเนิด
งานนี้ตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 8,600 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยมีกลไกสำคัญคือการนำเสนอการแสดงแสง สี เสียง และเทคโนโลยีสื่อผสม ที่เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำให้เป็นเวทีแห่งจินตนาการผ่านจุดแสดงทั้งหมด 19 จุด ซึ่งครอบคลุมสถานที่สำคัญและศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมมีการแสดงโดรนแปรอักษรกว่า 800 ลำ และพลุตระการตา เพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วงปลายปี
มุมมองจากผู้บริหารและนโยบายการท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่า การจัดงาน Vijit Chao Phraya 2026 เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้น้ำเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการนำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืน (Night Tourism) ให้ขยายระยะเวลาการพักค้างคืนได้ดียิ่งขึ้น
ด้านนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าราชการสำนักงาน ททท. ระบุว่า งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการทางการตลาดประจำปี 2570 ภายใต้แนวคิด "The Year of Transformation" โดยนำโมเดล Festival Economy มาเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ผ่านการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้ว่าราชการสำนักงาน ททท. ยังกล่าวเสริมว่า งานนี้มุ่งนำเสนอมุมมองใหม่ในการสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร และมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Experience) ให้กับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจไปยังผู้ประกอบการตลอดสองฝั่งแม่น้ำ สนับสนุนเป้าหมายการท่องเที่ยวไทยที่จะสร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณ
ผลกระทบเชิงบวกและการคาดการณ์ผลตอบรับ
งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านศักยภาพการท่องเที่ยวจากช่วงกลางวัน สู่ช่วงกลางคืน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในกรุงเทพมหานครนานขึ้น และกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจในพื้นที่รอบข้างอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณค่าสูงและมีความหมายอันดับ 1 ในเอเชีย (Asia's No.1 High-Value & Meaningful Destination)
สำนักงาน ททท. คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีการเดินทางมาร่วมชมเหตุการณ์กว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งการขยายช่วงเวลากิจกรรมท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจเรือนำเที่ยว โรงแรม และผู้ประกอบการรายย่อยตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดวงจรเศรษฐกิจที่หมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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