กระทรวงสั่งหางานเสี่ยง ให้ตั้ง SOP

กรรมการองค์กรปกครองส่วน parecthistice ได้ทำการระบุให้ โดยเฉพาะหน่วยต่างๆ ในกระทรวงการยุติธรรม ในการวางแผนที่จะปฏิบัติหน้าที่และการประเมินความเสี่ยงในราคา 1-2 งาน
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกกรมในกระทรวง ไปหางานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด แม้จะไม่ใช่เรื่องการอนุญาต แอกอาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารย่อมรู้ดีว่างานใดมีความเสี่ยง โดยหยิบมา 1-2 งานในเบื้องต้น เพื่อทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือ SOP (Standard Operating Procedure) ว่าตรงไหนอาจมีการรั่วไหลบ้าง และต้องมีการประกาศคู่มือการทำงานให้ชัดเจน เพื่อลดความกังวลใจ 3 มูลนิธิระดับประเทศ นำโดย ``ดร.
มานะ นิมิตรมงคล`` ประธาน ACT, ``วิชา มหาคุณ`` และ ``พลอากาศเอก วีรวิทย์ คงศักดิ์`` ประกาศจับมือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ร่วมต้านโกง ภายใต้ม็อตโต้ดุดัน `ทนไม่ไหวแล้วโว้ย`สุดอาลัย กัลยา บุญญามณี ภรรยา นิพนธ์ บุญญามณี จากไปอย่างสงบ สุดอาลัย กัลยา บุญญามณี อดีตปลัดเทศบาลนครสงขลา ภรรยาของ ``นิพนธ์ บุญญามณี`` จากไปอย่างสงบ ช่วงเช้ามืด 19 พ. ค. 6
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กฎเหล็กพนักงานขับรถไฟ และระบบป้องกันคนขับหลับในพนักงานขับรถไฟ ชี้รถไฟไม่มีระบบเบรกออโต้ ตามบันทึกจากกล่องดำพบว่า เหตุรถไฟชนรถเมล์เป็นการลงเบรกฉุกเฉิน ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ 100 เมตร ยืนยันพนักงานมีขั้นตอนการทำงานเรียกว่า 'Standard Operating Procedure' หรือ SOP ที่ระบุขั้นตอนการทำงานไว้อย่างละเอียดแบบ Step-by-Step มีเช็กลิสต์ชัดเจน เข้มงวดและละเอียดที่สุด...
Read more »
ปลัดฯเน้น 'ไม่ป้องคนโกง' ปลูกคู่มือ SOP ขับเคลื่อน AI การป้องกันทุจริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ โดยมี รองปลัด ทส. ผู้ตรวจราชการ ทส. หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดทั้งหมด เข้าร่วมประชุมฯ หารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายหลังมีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชน
Read more »
ปลัด ทส. เรียกข้าราชการระดับสูงคิกออฟ สแกนทุกภารกิจเสี่ยงทุจริต อุดรูรั่ว-วางมาตรฐาน SOP ลั่นไม่ปกปูชนักผิดแน่นอนปลาดยาพรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าวถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 1 การทุจริตของหน่วยงานรัฐเกิดขึ้นมาก จึงได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อให้ความสำคัญเรื่องปัญหาการทุจริต ซึ่งผู้บริหารยืนยันความไม่ปกป้องคนผิดแล้วแต่ต้องการแก้ไขปัญหาตามข้อมูลที่ได้รับและข้อตกลงร่วมกัน
Read more »
ปลัดทส. สั่งทุกกรม สแกนภารกิจเสี่ยงทุจริต หลังคิกออฟเรียก บิ๊กขรก.ขันน็อตปลัดทส. สั่งทุกกรม สแกนภารกิจเสี่ยงทุจริต หลังคิกออฟเรียก บิ๊กขรก.ขันน็อต ลั่นต้องอุดรูรั่ว-วางมาตรฐาน SOP ลดความกังวลใจ ย้ำไม่ปกป้องคนผิดนางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษ หลังผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ของซีโร่คอรัปชั่น ของ กกร.ที่จัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 1 ว่า วานนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพราะให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก เนื่องจากปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกยุคให้ความสำคัญ ปลัดทส. ยังยอมรับว่า ขณะนี้ทางกระทรวงได้มีการขอข้อมูลจากทาง กกร.แล้ว โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอให้เชิญคณะกรรมการ กกร.มาหารือร่วมกันกัน แต่ทาง กกร.ได้ส่งเพียงผู้แทนมา พร้อมย้ำว่าอยากเดินไปข้างหน้า และอยากรับทราบว่าภารกิจของหน่วยงานใดมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไข แต่หลักการของกระทรวงทรัพย์ฯ ยืนยันว่าไม่ปกป้องคนผิดอยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะแก้ไขและอุดรูรั่วโดยการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างรวดเร็วจะต้องนำข้อมูลที่ผ่านการสำรวจรายละเอียดมาวิเคราะห์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับ พร้อมย้ำถึงเหตุผลที่ต้องการข้อมูล ไม่ใช่มาทะเลาะกัน แต่ต้องการนำมาแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเห็น ซึ่งหลังจากนี้ที่มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต หรือคตท. จะเป็นการแก้ไขและเดินประเทศไปข้างหน้า
Read more »