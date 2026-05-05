กระทรวงสาธารณสุขและ Huawei ร่วมลงนาม MoU พัฒนาระบบส่งข้อมูลสุขภาพจาก Smart Watch เข้าสู่โรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ

กระทรวงสาธารณสุขและ Huawei ร่วมลงนาม MoU เพื่อพัฒนาระบบส่งข้อมูลสุขภาพจาก HUAWEI Smart Watch เข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขโดยอัตโนมัติ ตอบโจทย์นโยบาย "หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ" โดยระบบนี้จะช่วยให้ข้อมูลสุขภาพไหลเวียนอัตโนมัติและปลอดภัย ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท Huawei เพื่อพัฒนาระบบส่ง ข้อมูลสุขภาพ จาก HUAWEI Smart Watch เข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขโดยอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด "หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ" ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ กระทรวงสาธารณสุข ระบบที่จะพัฒนาขึ้นนี้ออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลสุขภาพ ไหลเวียนอย่างอัตโนมัติและปลอดภัย โดยดึงข้อมูลจาก HUAWEI Smart Watch ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด หรือรูปแบบการนอนหลับ ส่งตรงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เป้าหมายหลักของระบบนี้ไม่ใช่แค่ความสะดวก แต่คือการคืนเวลาให้แพทย์และพยาบาลได้ดูแลผู้ป่วยแทนที่จะต้องนั่งกรอกเอกสาร ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับบริการที่ตรงกับสภาวะสุขภาพที่แท้จริงมากขึ้น ไม่ต้องรอและไม่ต้องเล่าอาการซ้ำทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ นอกจากการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว MoU ฉบับนี้ยังครอบคลุมความร่วมมือด้านการวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Huawei Health Research เพื่อพัฒนาฟีเจอร์บนอุปกรณ์สวมใส่ เช่น ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงโรคล่วงหน้า และการติดตามโรคเรื้อรังแบบต่อเนื่อง โดยใช้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงเป็นพื้นที่ทดสอบจริง (Sandbox) ก่อนขยายผลในวงกว้าง การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น โรคเรื้อรังและการดูแลผู้สูงอายุ การลงนาม MoU ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Technology) กำลังเป็นที่นิยมและมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้อย่างใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้.
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและบริษัท Huawei เพื่อพัฒนาระบบส่งข้อมูลสุขภาพจาก HUAWEI Smart Watch เข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขโดยอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด "หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ" ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข ระบบที่จะพัฒนาขึ้นนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลสุขภาพไหลเวียนอย่างอัตโนมัติและปลอดภัย โดยดึงข้อมูลจาก HUAWEI Smart Watch ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด หรือรูปแบบการนอนหลับ ส่งตรงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เป้าหมายหลักของระบบนี้ไม่ใช่แค่ความสะดวก แต่คือการคืนเวลาให้แพทย์และพยาบาลได้ดูแลผู้ป่วยแทนที่จะต้องนั่งกรอกเอกสาร ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับบริการที่ตรงกับสภาวะสุขภาพที่แท้จริงมากขึ้น ไม่ต้องรอและไม่ต้องเล่าอาการซ้ำทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ นอกจากการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว MoU ฉบับนี้ยังครอบคลุมความร่วมมือด้านการวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Huawei Health Research เพื่อพัฒนาฟีเจอร์บนอุปกรณ์สวมใส่ เช่น ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงโรคล่วงหน้า และการติดตามโรคเรื้อรังแบบต่อเนื่อง โดยใช้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงเป็นพื้นที่ทดสอบจริง (Sandbox) ก่อนขยายผลในวงกว้าง การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น โรคเรื้อรังและการดูแลผู้สูงอายุ การลงนาม MoU ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Technology) กำลังเป็นที่นิยมและมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้อย่างใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้
กระทรวงสาธารณสุข Huawei Smart Watch ข้อมูลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“Team Thailand+” เข้าร่วมเวที SelectUSA 2026 จับมือภาครัฐ–เอกชนสหรัฐ ขยายโอกาสการค้า–การลงทุน มุ่งสู่เศรษฐกิจยุคใหม่หอการค้าไทยผนึกภาครัฐ นำคณะนักธุรกิจเข้าร่วมเวทีลงทุนใหญ่สหรัฐ “SelectUSA 2026” เดินหน้าขยายโอกาสการค้า–การลงทุนไทย–สหรัฐ พร้อมลงนาม MOU นำเข้าสินค้าเกษตร เสริมซัพพลายเชน สะท้อนความเชื่อมั่นเอกชนไทยรุกตลาดโลก
Read more »
“สีหศักดิ์” ยันชง ครม. ยกเลิก MOU 44 แต่ยังไม่หยุดเจรจา ลั่นเดินหน้าตาม UNCLOS หลัง “กัมพูชา” โวยสีหศักดิ์เสนอ ครม. ยกเลิก MOU 44 แต่ยังเดินหน้าเจรจาตามกฎหมายทะเล UNCLOS
Read more »
“อนุทิน” ลั่นยกเลิก MOU 44 เหตุใช้มา 25 ปีไร้คืบหน้า ย้ำไทยแลนด์เฟิร์ส คนไทยไม่ต้องกังวลอนุทิน ชี้ MOU 44 ใช้มา 25 ปีไม่คืบหน้า หนุนยกเลิก ย้ำไทยแลนด์เฟิร์สคนไทยไม่ต้องห่วง
Read more »
สยามพิวรรธน์ผนึก Huawei พลิกเกม Travel Techสยามพิวรรธน์ร่วมมือกับ Huawei พัฒนาเทคโนโลยี Travel Tech เชื่อมต่อระบบนิเวศด้วย Wearable Tech เพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยว
Read more »
วิเคราะห์ผลกระทบยกเลิก MOU 44 รัฐบาลอนุทินเดิมพันเขตแดนไทยส่องผลกระทบหลังมติ ครม.รัฐบาลอนุทิน ยกเลิก MOU 44 ปมพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา นักวิชาการเตือนความเสี่ยงเสียอำนาจต่อรอง และผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทย
Read more »
ครม.ยกเลิก MOU44 อนุทินเมินสัญญาณฮุน เซนคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 44 ขณะที่อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณจากฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ความเคลื่อนไหวนี้เป็นที่จับตามองในด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทย
Read more »