กรรมาธิการต่างประเทศจี้รัฐบาลเปิดรายละเอียดข้อตกลงการค้าไทย-สหรัฐฯ หวั่นสูญเสียรายได้
กมธ.ต่างประเทศ ย้ำรัฐบาลต้องเปิดเผยรายการสินค้าและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าไทย-สหรัฐฯ หลังประเมินอาจสูญรายได้ 7-8 พันล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเอสเอ็มอีทั่วประเทศ
นาย วสวรรธน์ พวงพรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทรวมพลัง ในฐานะรองประธาน คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวผลการประชุมร่วมเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ
ความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข้อตกลง
สถานการณ์ปัจจุบันเกิดจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม หรือ Joint Statement ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อตกลงการค้าไทย-สหรัฐฯ โดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศมีความเป็นห่วงอย่างมากต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติAlso readงูเห่า เริ่มโผล่ แอบหนุน 'ชวน' ประธานสภาฯ 'เพื่อไทย' งงเป็นไก่ตาแตก
ในการประชุมล่าสุด คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เพื่อร่วมพิจารณาและศึกษารายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวอย่างละเอียดรอบด้าน เพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง
ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 8 พันล้าน
ตัวแทนจากกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญระหว่างการชี้แจงว่า การลงนามในข้อตกลงที่ต่างตอบแทนกัน หรือ Agreement on Reciprocal Trade อาจส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียด้านรายได้จำนวนมหาศาล โดยประเมินเบื้องต้นว่าความเสียหายอาจสูงถึง 7 ถึง 8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากและกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
นอกจากผลกระทบในวงกว้างด้านรายได้ของรัฐแล้ว ยังมีความเป็นห่วงต่อภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสมาคมสุกร ที่กังวลเรื่องมาตรการสัตว์เนื้อแดง รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่ามาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยมากน้อยเพียงใด
ในส่วนของการเก็บภาษี กรมสรรพสามิตได้ระบุว่าจำเป็นต้องศึกษาต่อไปว่ารัฐจะจัดเก็บภาษีคืนจากแหล่งใดได้ เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจน ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยังไม่มีการระบุรายละเอียดว่าสินค้าชนิดใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการลงนามในครั้งนี้
ข้อเรียกร้องเรื่องความโปร่งใสและประโยชน์สาธารณะ
นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้ย้ำว่าสาระสำคัญของข้อตกลงยังไม่ถูกเปิดเผยให้ประชาชนและรัฐสภายังได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั้งเรื่องอัตราภาษีที่ประเทศต้องสูญเสียและจำนวนรายการสินค้าที่ไทยจะลดภาษีลง
แม้ว่าข้อตกลงนี้จะมีการรักษาชั้นความลับอยู่ แต่รัฐบาลยังคงสามารถเปิดเผยสาระสำคัญในระดับที่เหมาะสมได้ โดยไม่กระทบต่อการเจรจา เพราะเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ นายก่อเกียรติกยังชี้ว่ารัฐบาลต้องชี้แจงว่าตัวเลขการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นนั้น ดุลการค้าที่แท้จริงหลังจากหักสินค้าที่เข้าข่ายการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดแล้วเป็นเท่าใด เพื่อพิสูจน์ว่าข้อตกลงดังกล่าวคุ้มค่าเพียงใดเมื่อเทียบกับข้อผูกพันที่ไทยให้ไว้
บทสรุปและมุมมองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความคิดเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับการลงนามในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าขอสาธุอนุโมทนาถ้อยแถลงดังกล่าว และหวังว่าสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศไทยจะหายไป เพื่อให้การเจรจาเป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด
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