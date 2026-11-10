กรรมการ 9 คนลาออกสมาคมหนังสือ ยันความขัดแย้งนโยบายบริหาร
คณะกรรมการ 9 รายลาออกจากสมาคมหนังสือ ยืนยันมีความเห็นต่างด้านการบริหารและการรับฟังสมาชิก ขณะที่สมาคมระบุพร้อมชี้แจงมาตรฐานการจัดพื้นที่บูธในงานฯ
คณะกรรมการระดับสูงของ สมาคมหนังสือ จำนวน 9 คน ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันต่อสาธารณชนว่าสาเหตุสำคัญมาจากความไม่ลงรอยกันด้านการจัดการปัญหาและการบริหารงานภายในองค์กร สมาชิกกลุ่มดังกล่าวชี้แจงว่ามติหรือการตัดสินใจในบางประเด็นไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์หรือความเห็นของทุกฝ่ายได้อย่างครบถ้วน และมีความแตกต่างจากแนวทางในการบริหารของนายกสมาคมและอุปนายกฝ่ายในประเทศอย่างชัดเจน
ความขัดแย้งนโยบายและขั้นตอนการตัดสินใจ
ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดความแตกแยกอยู่ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในวาระสำคัญต่างๆ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะนำข้อเสนอแนะจากประกอบวิชาชีพหนังสือมาพิจารณาอย่างจริงจังและลึกซึ้ง กรรมการทั้ง 9 รายระบุว่าขั้นตอนเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร แต่กลับไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่ควรจะเป็นภายใต้การนำของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถร่วมทำงานต่อไปได้Also readศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง “กฤษณ์ ณรงค์เดช” พ้นมลทินคดียักยอกทรัพย์! ชี้ขาดไม่มีเจตนาทุจริต ทำตามคำสั่งเสียคุณแม่
รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกประกอบด้วย มณฑล ประภากรเกียรติ, พัทธนันท์ ภัทรบูชา, จักรกฤต โยมพยอม, อุเทน บุญอรณะ, วุฒิชัย แตงเล็ก, ดวงพร สุทธิสมบูรณ์, เปี่ยมศักดิ์ คณากรปฏิปักษ์, คธาวุฒิ เกณีย์ และฐิตภัสร์ คชรัตน์ ซึ่งทั้งหมดได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะยังคงดำรงสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมต่อไป โดยจะมุ่งเน้นการส่งมอบงานที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ และพร้อมร่วมส่งเสริมวงการหนังสือไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคต
การจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 31
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนการเตรียมความพร้อมสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 31 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้มีการยืนยันว่าสำนักพิมพ์และหน่วยงานต่างๆ จะเข้าร่วมเป็นจำนวนมากถึง 319 ราย รวมพื้นที่จัดแสดงบูธทั้งหมด 912 บูธ นับเป็นการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการคาดการณ์ว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้กับวงการสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อถกเถียงมาตรฐานการจัดสรรพื้นที่บูธ
สิ่งที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักในวงกว้างคือ เกณฑ์หรือหลักการที่สมาคมใช้เป็นฐานกำหนดจำนวนพื้นที่บูธสำหรับคู่ค้าและผู้ประกอบการแต่ละราย รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาข้อท้วงติงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในวงการ หนังสือและกรรมการที่ลาออกได้สะท้อนถึงความขัดแย้งเรื่องการจัดการพื้นที่และมุมมองที่แตกแยกภายในคณะกรรมการ โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดเชิงลึกว่ามติหรือการจัดสรรรายใดเกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบวิชาชีพในสายเดียวกัน
แถลงการณ์สมาคมและจุดยืนทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สมาคมหนังสือได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงสถานการณ์ภายหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลในวงการหนังสือบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยสมาคมยืนยันว่าอดีตกรรมการรายใดรายหนึ่งได้ใช้สิทธิทางกฎหมายในลักษณะของบุคคลเอกชน ไม่ใช่ในนามองค์กร และทางสมาคมไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ขณะที่กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดสรรพื้นที่บูธ สมาคมระบุว่ามีความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงร่วมกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ได้เผยแพร่ก่อนหน้าการประกาศลาออกของกรรมการทั้ง 9 คนอย่างเป็นทางการ
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