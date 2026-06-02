กรรมาธิการดีอีตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส่อฮั้วประมูล ราคาต่ำกว่ากลางแค่ 1.5%

คณะกรรมาธิการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียกกระทรวงดีอีชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่โปร่งใส หลังพบราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5% พร้อมตรวจสอบการสืบราคากลางและการยื่นประมูลเพื่อหาความเชื่อมโยง หากไม่ชี้แจงได้ จะส่งเรื่องให้ ปปง. และ สตง. ตรวจสอบตามกฎหมาย
คณะ กรรมาธิการ การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกร้องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดีอี ) เข้าชี้แจงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจมีปัญหาเรื่อง ความโปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย โดย กรรมาธิการ มีข้อกังวลว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.
ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม การตรวจสอบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีข้อสังเกตจากสมาชิกกรรมาธิการหลายท่านว่า การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงดีอีมีลักษณะที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ราคาที่ผู้ชนะการประมูลเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียงร้อยละ 1.5 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ผิดปกติและอาจบ่งชี้ถึงการสมยอมราคาหรือฮั้วประมูลกันระหว่างผู้เข้าร่วมเสนอราคา ทั้งนี้ กรรมาธิการได้แบ่งประเด็นที่ต้องการให้ชี้แจงออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสืบราคากลาง และการยื่นประมูล โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและสามารถตอบสนองต่อความสงสัยของสังคมได้ ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมาธิการต้องการทราบว่าการดำเนินงานของกระทรวงดีอีเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางหรือไม่ เช่น มีการประกาศเชิญชวนอย่างทั่วถึงหรือไม่ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เปิดกว้างและไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือไม่ รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมหรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติและการลงนามในสัญญาว่าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หรือไม่ หากพบความผิดปกติในขั้นตอนใด กรรมาธิการจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป ประเด็นที่สองคือการสืบราคากลาง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดราคาอ้างอิงสำหรับการประมูล กรรมาธิการต้องการทราบว่ากระทรวงดีอีได้สืบราคามาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายและน่าเชื่อถือเพียงใด เช่น สอบถามราคาจากกี่บริษัท มีการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือราคามาตรฐานของทางราชการหรือไม่ และที่สำคัญคือมีการร่างขอบเขตงานหรือ TOR (Terms of Reference) ที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือไม่ เพราะหาก TOR มีการระบุคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงเกินไป เช่น การกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่มียี่ห้อเดียว อาจทำให้เกิดการผูกขาดและจำกัดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาว่ากระทรวงดีอีได้เผยแพร่ TOR ให้สาธารณชนทราบล่วงหน้าหรือไม่ และมีช่องทางให้ผู้สนใจเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้โปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ หากพบว่ามีการปิดบังหรือไม่เปิดเผยข้อมูล กรรมาธิการจะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและอาจเข้าข่ายทุจริต ประเด็นที่สามคือการยื่นประมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนการตัดสินผล กรรมาธิการต้องการตรวจสอบจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมยื่นประมูลว่าเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ เช่น มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน มีกรรมการบริษัทเดียวกัน หรือมีการติดต่อสื่อสารกันก่อนการยื่นประมูล ซึ่งอาจเป็นหลักฐานของการสมยอมราคา กรรมาธิการสังเกตว่าการที่ราคาที่ชนะประมูลต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องน่าสงสัย เพราะในการประมูลปกติ ราคาที่เสนอโดยคู่แข่งมักจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน หากราคาใกล้เคียงกันมาก อาจเป็นสัญญาณว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วว่าจะเสนอราคาเท่าใด และใครจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งเรียกว่าการฮั้วประมูล ถ้ากระทรวงดีอีไม่สามารถชี้แจงข้อสงสัยนี้ได้อย่างสมเหตุสมผล กรรมาธิการจะพิจารณาส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนโดยตรง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.
) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. ) เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส ทางกรรมาธิการจะเปิดเผยความคืบหน้าของการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครั
กรรมาธิการ ดีอี การจัดซื้อจัดจ้าง ฮั้วประมูล ความโปร่งใส
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