กรรชัย กำเนิดพลอย ให้ปากคำ พยานบริจาคร่วมทุนช่วยเหลือภัยน้ำท่วมภาคเหนือ
กรรชัย กำเนิดพลอย นำหลักฐานโอนเงิน 1 ล้านบาท ให้ปากคำพยานร่วมกับ พุทธ อภิวรรณ ชมพู่ อารยา และเบลลา หลังมีข้อสงสัยการใช้เงินบริจาควัตถุประสงค์ผิดไป
วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น. นาย กรรชัย กำเนิดพลอย หรือ พิธีกรและพิธีกรประกาศข่าวชื่อดัง ได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ในฐานะพยานความละเอียดอ่อน โดยมีหลักฐานสำคัญคือสลิปการโอนเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในการร่วมบริจาคร่วมทุนให้กับ มูลนิธิองค์กรทำดี สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567
รายละเอียดการโอนและหลักฐานทางกฎหมาย
กรรชัยเปิดเผยว่า การโอนเงินครั้งนี้เป็นการโอนเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากรับทราบถึงความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จึงต้องการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เขายืนยันด้วยว่า การกระทำทั้งหมดเกิดจากความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่เคยขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ whatsoever ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เขายังเคยบริจาคเงินผ่านบัญชีส่วนตัวของกัน จอมพลัง ในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนหน้าแล้วAlso readฮวงจุ้ยเตือน! 3 สิ่งของ 'ห้าม' วางบนโต๊ะรับแขก ตั้งผิดที่อาจขวางทางโชคลาภ
ปฏิกิริยาต่อข้อกล่าวหาใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นข้อสงสัยเรื่องการนำเงินบริจาคนั้นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การนำไปสร้างคฤหาสน์ส่วนตัว กรรชัยยอมรับว่า หากผลการตรวจสอบขั้นสุดท้ายพบว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นความจริง เขาจะรู้สึกเสียใจและเสียดายความรู้สึกอย่างมาก เพราะในสลิปการโอนได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนว่าเพื่อ "สมทบทุนฟื้นฟูภัยน้ำท่วม" อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงยังไม่รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่รู้สึกเสียดายเงินที่บริจาคไป เพราะเชื่อมั่นว่าหากมีบุคคลใดนำเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง บุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองตามกฎหมาย
มุมมองต่อกรณีความขัดแย้งในวงการบันเทิง
กรรชัยยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กับบุ๋ม ปนัดดา โดยระบุว่ารู้จักและสนิทสนมกันมานานตั้งแต่ยังเยาว์วัย จึงรู้สึกเห็นใจและขอส่งกำลังใจให้ แต่ทุกอย่างต้องดำเนินการไปโดยอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลัก เขาระบุว่า สังคมกำลังเกิดความสับสนและตื่นตระหนกจากคำให้การที่ขัดแย้งกันระหว่าง ก๊อต (สามีของบุ๋ม) กับผู้รับเหมาในกรณีการสร้างบ้านที่จังหวัดภูเก็ต จึงฝากข้อเสนอแนะถึง ก๊อต ให้รีบออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนไปมากขึ้น เพราะความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตนเองและครอบครัวได้ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะสู่ความโปร่งใสขององค์กรการกุศล
กรรชัยได้เสนอแนะให้มูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศเร่งสร้างมาตรฐานความโปร่งใสต่อสาธารณะชน ด้วยการเปิดเผยบัญชีรับ-จ่ายอย่างละเอียดในทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนและสังคมทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างอิสระและรวดเร็ว ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยุติปัญหาข้อครหาต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน สำหรับพยานร่วมคนอื่นๆ ที่เดินทางมาให้ปากคำในเหตุการณ์เดียวกัน ได้แก่ พุทธ อภิวรรณ, ชมพู่ อารยา และเบลลา ร่วมกันยืนยันข้อมูลในครั้งนี้อย่างชัดเจน
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment