กรรชัย กำเนิดพลอย ให้ปากคำ กก.4 บก.ปอศ. ยืนยันยังร่วมบริจาคต่อไป
กรรชัย กำเนิดพลอย เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. นานกว่า 1 ชั่วโมง ในฐานะพยาน พร้อมระบุยังต้องการทราบความจริงและจะพิจารณาการบริจาคอย่างรอบคอบมากขึ้น
กรรชัย กำเนิดพลอย เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง โดยการให้ปากคำในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรชัยยอมรับว่าความรู้สึกของตนก่อนและหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
การเข้าพบในวันนี้เป็นการให้ข้อมูลในฐานะพยาน แต่กรรชัยเชื่อว่ามีโอกาสเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียหายในอนาคต ทั้งนี้ต้องรอให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อนAlso readหนุ่มกรรชัยเปิดใจหลังให้ปากคำพนักงานสอบสวน ยอมรับความรู้สึกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า อาจเป็นเหยื่อในอนาคต
รายละเอียดการโอนเงินบริจาคที่เกี่ยวข้อง
กรรชัยยืนยันว่าตนไม่ได้เสียความรู้สึกกับการโอนเงินบริจาค สิ่งที่เขาต้องการในขณะนี้คือการทราบความจริงให้มากกว่าสิ่งที่เคยรับรู้มา เพราะข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานสอบสวนแตกต่างจากสิ่งที่เคยทราบมาก่อนหน้านี้
กรรชัยระบุว่าตนเป็นเพียง 1 ใน 1,800,000 บัญชีเท่านั้น โดยเขาย้ำว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับแนวหน้าของวงการสื่อมวลชนหรือไม่ก็ตาม
ท่าทีของกรรชัยต่อการบริจาคและความช่วยเหลือสังคม
กรรชัยยืนยันว่าจะยังคงร่วมบริจาคต่อไป เพราะมองว่าสิ่งที่ตนมีในวันนี้เกิดจากการสนับสนุนของประชาชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ทำให้เขาเสียกำลังใจหรือหมดศรัทธา
ขณะเดียวกัน กรรชัยฝากถึงบุคคลในวงการบันเทิงคนอื่นๆ ให้รีบเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือสังคมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีนี้
แนวทางการบริจาคหลังเหตุการณ์และขั้นตอนต่อไป
แม้จะยังคงบริจาคต่อ แต่กรรชัยระบุว่าแนวทางหลังจากนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบเงินบริจาคทำได้ยาก จึงต้องมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
กรรชัยทิ้งท้ายว่าขอให้ทุกคนรอติดตามการดำเนินงาน และเชื่อว่าความจริงทั้งหมดจะปรากฏอย่างแน่นอน โดยขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime