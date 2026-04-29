Head Topics

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ วชิรพยาบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร

สังคมและสุขภาพ News

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ วชิรพยาบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมโยธาธิการและผังเมืองวชิรพยาบาลห้องพยาบาล
📆4/29/2026 2:10 PM
📰PostToday
119 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 51%

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดห้องนริศรานุบาล (ห้องพยาบาล) และร้านค้าสวัสดิการ DPT ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและลดภาระค่าครองชีพของบุคลากร เสริมสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดห้องนริศรานุบาล (ห้องพยาบาล) และร้านค้าสวัสดิการ DPT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, นางวันทนา เย็นยิ่ง อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 การเปิดห้องนริศรานุบาลและร้านค้าสวัสดิการ DPT นี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมในการปฏิบัติงาน ห้องนริศรานุบาล (ห้องพยาบาล) จัดตั้งขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ คัดกรองโรค และปฐมพยาบาลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ร้านค้าสวัสดิการ DPT ยังเปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าจำเป็นอื่นๆ อีกกว่า 60 รายการ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมฯ การเปิดให้บริการทั้งสองแห่งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการและความสำคัญของการดูแลสุขภาพและสวัสดิการที่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิรพยาบาลรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งห้องพยาบาลนริศรานุบาลภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งที่ถนนพระราม 9 และถนนพระรามที่ 6 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลคอยให้คำแนะนำ ตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาอย่างเหมาะสม การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดูแลบุคลากรอย่างรอบด้าน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการจัดพิธีเปิดห้องนริศรานุบาลและร้านค้าสวัสดิการ DPT อีกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

กรมโยธาธิการและผังเมือง วชิรพยาบาล ห้องพยาบาล สวัสดิการบุคลากร คุณภาพชีวิต

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'กรมโยธาฯ' จัดกิจกรรม 'DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน' มอบถุงผ้าให้ผู้มาใช้รพ.พร้อมกันทั่วปท. ผ่านรพ 9 จังหวัด'กรมโยธาฯ' จัดกิจกรรม 'DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน' มอบถุงผ้าให้ผู้มาใช้รพ.พร้อมกันทั่วปท. ผ่านรพ 9 จังหวัดวันที่ 22 ก.ย.2566 เวลา 10.30 น.
Read more »

กรมโยธาฯ เปิดตัว 'DPT Town Square' รวม 16 บริการรัฐในที่เดียว!กรมโยธาฯ เปิดตัว 'DPT Town Square' รวม 16 บริการรัฐในที่เดียว!กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดตัวแพลตฟอร์ม 'DPT Town Square' ยกระดับ 16 งานบริการดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชนแบบ One Stop Service
Read more »



Render Time: 2026-05-03 11:27:11