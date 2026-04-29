กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ วชิรพยาบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดห้องนริศรานุบาล (ห้องพยาบาล) และร้านค้าสวัสดิการ DPT ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและลดภาระค่าครองชีพของบุคลากร เสริมสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดห้องนริศรานุบาล (ห้องพยาบาล) และร้านค้าสวัสดิการ DPT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, นางวันทนา เย็นยิ่ง อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 การเปิดห้องนริศรานุบาลและร้านค้าสวัสดิการ DPT นี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมในการปฏิบัติงาน ห้องนริศรานุบาล (ห้องพยาบาล) จัดตั้งขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ คัดกรองโรค และปฐมพยาบาลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ร้านค้าสวัสดิการ DPT ยังเปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าจำเป็นอื่นๆ อีกกว่า 60 รายการ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมฯ การเปิดให้บริการทั้งสองแห่งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการและความสำคัญของการดูแลสุขภาพและสวัสดิการที่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิรพยาบาลรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งห้องพยาบาลนริศรานุบาลภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งที่ถนนพระราม 9 และถนนพระรามที่ 6 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลคอยให้คำแนะนำ ตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาอย่างเหมาะสม การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดูแลบุคลากรอย่างรอบด้าน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการจัดพิธีเปิดห้องนริศรานุบาลและร้านค้าสวัสดิการ DPT อีกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม
