กรมฯ รุกตรวจสอบธุรกิจต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ลักลอบทำธุรกิจผิดกฎหมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดปฏิบัติการตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจมีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หลังพบผู้ประกอบการต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% และลักลอบดำเนินธุรกิจในบัญชีท้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนิน การตรวจสอบ เชิงรุกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องปรามและจัดการกับนิติบุคคลที่อาจมีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.
ศ. 2542 หลังพบว่ามีผู้ประกอบการต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 50 และลักลอบดำเนินธุรกิจที่ถูกระบุไว้ในบัญชีท้ายของกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อคัดกรองและระบุตัวนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายได้อย่างแม่นยำ เบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลต่างด้าวจำนวน 6,551 รายที่อาจเข้าข่ายความผิดดังกล่าว และกรมฯ กำลังดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบนี้ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง แต่มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านภาษี เพื่อขยายผลการสืบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเน้นย้ำว่าพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.
ศ. 2542 ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘3 บัญชีท้าย’ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สถานะการประกอบธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถดำเนินการได้ในประเทศไทย โดยแต่ละบัญชีมีความสำคัญและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน บัญชีท้ายทั้งสามมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย บัญชีที่ 1 กำหนดธุรกิจที่ ‘ห้ามชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด’ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่พื้นฐานของคนไทยและสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น เช่น การเกษตร การประมง การค้าขายที่ดิน บัญชีที่ 2 ครอบคลุมธุรกิจที่ ‘เกี่ยวข้องกับความมั่นคง วัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ’ ซึ่งชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคง ธุรกิจคมนาคม ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ และบัญชีที่ 3 กำหนดธุรกิจที่ ‘คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันต้องขออนุญาต’ ซึ่งชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ มีโทษทั้งจำคุกและปรับ โดยผู้ที่กระทำผิด ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจ หรือผู้ที่ไม่ได้ป้องกันการกระทำผิด อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงยืนยันที่จะดำเนินการตรวจสอบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย และขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสเพื่อร่วมกันปกป้องระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความโปร่งใสและเป็นธรร
ธุรกิจต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กฎหมายต่างด้าว การลงทุน การตรวจสอบ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปาบุ้นจิ้น, รักที่ตั้งคำถาม และวิชาความสุข: เจาะลึกประเด็นร้อนในชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์รายการชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์นำเสนอเรื่องราวหลากหลาย ทั้งเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น, ปัญหาความสัมพันธ์ของคู่รักวัย 50 กว่าปีที่เริ่มมีปัญหา, และความท้าทายในการสอนวิชาความสุข
Read more »
เปาบุ้นจิ้น, รักที่แตกร้าว และวิชาความสุข: เจาะลึกประเด็นร้อนในชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์รายการชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์นำเสนอเรื่องราวหลากหลาย ทั้งเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น, ปัญหาความสัมพันธ์ของคู่รักวัย 50 ที่กำลังเผชิญวิกฤต และการสอนวิชาความสุขที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
Read more »
เปาบุ้นจิ้น, รักที่แตกร้าว และวิชาความสุข: เจาะลึกประเด็นร้อนในชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์รายการชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์นำเสนอเรื่องราวหลากหลาย ทั้งเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น, ปัญหาความสัมพันธ์ของคู่รักวัย 50 กว่าปีที่กำลังเผชิญวิกฤต และความท้าทายในการสอนวิชาความสุข
Read more »
หอการค้าไทย-จีน ฉลองสัมพันธ์ 50 ปี เปิดตัว “เก๋งจีนแดง” โฉมใหม่ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หอการค้าไทย-จีน เปิดตัว “ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” (เก๋งจีนแดง) หลังบูรณะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย-จีน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
Read more »
ขบวนการปลอมแปลงเอกสารออกสูติบัตรให้เด็กจีน-เรื่องราวความสัมพันธ์-อาจารย์สุข-กีฬามันส์ข่าวการจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในคดีปลอมแปลงเอกสารออกสูติบัตรให้เด็กชาวจีนกว่า 50 คน ควบคู่ไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เริ่มสั่นคลอน, ความท้าทายของอาจารย์สอนวิชาความสุข และความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา
Read more »
ราคาทองคำไทยคงที่ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 โดยราคาทองคำแท่งและรูปพรรณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตามอัตราที่กำหนดไว้ ณ เวลา 9.02 น. รวมถึงรายละเอียดราคาในหน่วยที่เล็กลง เช่น 50 สตางค์ 1 สลึง และครึ่งสลึง
Read more »