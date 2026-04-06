กรมสรรพสามิตเดินหน้าเต็มสูบ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำมันช่วงสงกรานต์ 2569

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันและคลังน้ำมันทั่วประเทศ พร้อมปล่อยชุดสายตรวจลงพื้นที่เพื่อดูแลปริมาณน้ำมันและป้องกันการกักตุน
กรมสรรพสามิต เดินหน้าสนับสนุนมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการ ขาดแคลน น้ำมัน เชื้อเพลิงในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 6–17 เมษายน 2569 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจตราสถานีบริการ น้ำมัน และคลัง น้ำมัน ทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งชุดสายตรวจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังปริมาณ น้ำมัน ป้องกันการกักตุน และสนับสนุนข้อมูลเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง น้ำมัน ได้อย่างทั่วถึงในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้สูงขึ้น\ดร.
พรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญในการสนับสนุนมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลการจัดหาและการกระจายน้ำมันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางในช่วงวันที่ 6–17 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก กรมสรรพสามิตได้ร่วมบูรณาการข้อมูลปริมาณน้ำมัน สนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการน้ำมันตามเส้นทางหลักทั่วประเทศ รวมถึงคลังน้ำมันต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้ดำเนินงานเชิงรุก โดยมีการปล่อยแถวชุดสายตรวจเพื่อสนับสนุนการตรวจคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ซึ่งมีภารกิจสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบปริมาณน้ำมันและการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นพฤติกรรมการกักตุนหรือฉวยโอกาส และการสนับสนุนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มาตรการเหล่านี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำมันในการเดินทาง\อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนและความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างทั่วถึง โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที ควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าจะมีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้งานและจะดำเนินการกับผู้ที่มีพฤติกรรมการกักตุนหรือฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเข้มงว
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เบนซ์ พริกไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก! แฟนคลับเตรียมกรี๊ด 25 เม.ย. นี้เบนซ์ พริกไทย เตรียมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิต ฉลองวันเกิดสุดพิเศษ 25 เมษายน 2569 ที่ LIDO HALL 2 พร้อมโชว์สุดพิเศษ ชุดคอนเสิร์ตสุดเซ็กซี่ และเพลงที่ทำดนตรีใหม่ทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม »
“สุชาติ รมว.ทส.“ ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมหนุนเสริมกำลังทันทีหากสถานการณ์รุนแรงวันนี้ (6 เมษายน 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวเน้นย้ำทันทีที่ได้รับทราบรายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วันที่ 5 เมษายน 2569
อ่านเพิ่มเติม »
รมว.ทส. “สุชาติ” สั่งการกรมทรัพยากรน้ำ ช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยแล้ง ดูแลน้ำกินน้ำใช้-หนุนภาคเกษตร ช่วยแล้วเกือบ 4,000 คน พื้นที่เกษตรกว่า 1,300 ไร่วันที่ 6 เมษายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
อ่านเพิ่มเติม »
4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เร่งประเมินผลกระทบ-แนวโน้มเงินเฟ้อ จากเหตุสงครามตะวันออกกลางคลัง-สภาพัฒน์-ธปท. สำนักงบฯ เตรียมหารือประเมินฉากทัศน์-เป้าหมายเงินเฟ้อจากเหตุสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อ ก่อนสงกรานต์ 2569
อ่านเพิ่มเติม »
รศ.ดร.อนุสรณ์ ชี้ 'นโยบายอนุทิน 2' ล้มเหลว รับมือวิกฤตเศรษฐกิจรศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลอนุทิน 2 ว่าไม่สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ พร้อมเสนอแนะให้ทบทวนงบประมาณปี 2569 และเน้นย้ำถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม »
ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ปักธงพาแบรนด์ไทย บุกตลาดส่งออก ส่งบริการ AI ลองเสื้อ-ส่งไวตอบโจทย์ผู้ซื้อทิศทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซปี 2569 จะมี 3 กลยุทธ์หลักเปลี่ยนโฉมตลาด คือ ขยายตลาดส่งออกให้แบรนด์ไทยสู่อาเซียน บริการจัดส่งไวสุดเพียง 3 ชั่วโมง และใช้ AI ให้ผู้บริโภคลองเสื้อได้แบบเสมือนจริง
อ่านเพิ่มเติม »