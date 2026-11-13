กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสาน ธ.ก.ส. เบิกจ่ายสินเชื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 5.5 หมื่นล้านบาท
กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งเบิกจ่ายสินเชื่อ 55,928 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2569/70 ผ่าน ธ.ก.ส. สหกรณ์เตรียมรับเงินทุนจัดซื้อข้าวและชะลอขาย พร้อมสำรองเงินฉุกเฉิน 428 ล้านบาท
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายสินเชื่อภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือก สำหรับการผลิตในช่วงปี 2569/70 โดยมีวงเงินรวมสูงถึง 55,928 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมโครงการหลักสองประการที่เน้นการสนับสนุนสภาพคล่องให้กับ สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ
รายละเอียดสินเชื่อรวบรวมและชะลอขายข้าว
โครงการสินเชื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรวงเงินสินเชื่อจำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายในการรวบรวมข้าวเปลือกไว้ที่ 1.5 ล้านตัน เพื่อทำการรับซื้อ รวบรวม หรือแปรรูปข้าวเปลือกสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป ในขณะที่โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2569/70 มีวงเงินสินเชื่อแยกต่างหากสูงถึง 40,928 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ต้องขายผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวได้Also readทนายตั้มลุยปอศ. แจ้งความมิลินธฯ-ปานเทพ ฉ้อโกงโดรน 7 แสน ท้าเปิดชื่อบริษัทขายโดรน
ทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชะลอไม่ให้ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในปริมาณมหาศาลภายในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ราคาข้าวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเสริมสร้างสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นเวลา 8 เดือน นับจากวันทำสัญญาเงินกู้ และไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2570
อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนค่าเก็บรักษา
สำหรับโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม กำหนดใช้อัตราดอกเบี้ยที่อัตรา 1% โดยภาครัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในสัดส่วน 3.50% ให้แก่ผู้กู้ สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 และกำหนดให้ชำระเงินคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2570 นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สนับสนุนค่าฝากเก็บรักษาและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกในอัตรา 1,500 บาทต่อตัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของสหกรณ์
กรณีที่มีการฝากข้าวเปลือกไว้กับสถาบันเกษตรกร เกษตรกรจะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทน 600 บาทต่อตัน ขณะที่สถาบันเกษตรกรจะได้รับส่วนแบ่ง 300 บาทต่อตัน และหากเกษตรกรเก็บข้าวครบ 30 วัน พร้อมทั้งชำระหนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะได้รับเงินเพิ่มอีก 600 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการและชะลอการขายผลผลิต
ความพร้อมในการกระจายเงินทุนสู่เกษตรกร
นายนิรันดร มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2569/70 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 กรมฯ ได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายสินเชื่อใน 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยว ล่าสุด ผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส. ยืนยันว่าจะเร่งกระจายเงินทุนจากทั้งสองโครงการให้ได้ภายในสัปดาห์หน้า หลังจากผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สำหรับโครงการรวบรวมข้าว สหกรณ์สามารถดำเนินการรับซื้อและจำหน่ายต่อได้ทันที ในขณะที่โครงการชะลอขาย สหกรณ์จะต้องนำข้าวมาเก็บรักษาไว้ก่อนเพื่อรอจังหวะราคาที่เหมาะสม โดยเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าฝากเก็บเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าปัจจุบันมีสหกรณ์กว่า 175 แห่ง ใน 36 จังหวัด วางแผนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวด้วยวงเงิน 15,235.69 ล้านบาท และสหกรณ์ 178 แห่ง ใน 36 จังหวัด เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวด้วยวงเงิน 15,006.47 ล้านบาท
มาตรการฉุกเฉินและทิศทางราคาข้าว
เพื่อความมั่นคงทางการเงินในช่วงรอยต่อ ก่อนที่เงินทุนจากโครงการหลักจะเข้าถึงมือสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมโดยการสำรองเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. จำนวน 428 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 1% เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ทันที โดยสหกรณ์สามารถขอกู้วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และหากต้องการวงเงินเกินกว่านั้นจะส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเงินกองทุนดังกล่าวสามารถใช้คู่ขนานกับโครงการของรัฐได้
ทางด้านนายถาวร ดีอรุณ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯ เข้ามาร่วมโครงการทั้งสองอย่างต่อเนื่องทุกปี และปีนี้ตั้งเป้าหมายเข้าร่วมโครงการละ 3,500 ตัน โดยมีวงเงินกู้โครงการละ 50 ล้านบาท สำหรับโครงการรวบรวมข้าว สหกรณ์จะนำข้าวมาแปรรูปเองทั้งหมดภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ ได้แก่ ข้าวเอไลท์ ข้าวหอมมะลิ 100% และข้าวทุ่งกุลาฟาร์ม ส่วนข้าวในโครงการชะลอขายจะพิจารณาตามสถานการณ์ราคา หากยังไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ หรือหากครบกำหนดแล้วยังไม่ดีขึ้นก็สามารถนำไปแปรรูปได้
ด้านราคาอ้างอิงสินเชื่อตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2569/70 กำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ 13,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 11,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 6,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 8,500 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว 9,500 บาทต่อตัน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจสหกรณ์อย่างยั่งยืน
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