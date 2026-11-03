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กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 6 อากาศแปรปรวนและฝนตกหนักทั่วประเทศ 5-9 พ.ย. 69

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 6 อากาศแปรปรวนและฝนตกหนักทั่วประเทศ 5-9 พ.ย. 69
กรมอุตุ · อากาศแปรปรวน · ฝนตกหนัก
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กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน 5-9 พ.ย.69 ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ภาคใต้ฝนหนักน้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรงอ่าวไทย-อันดามัน

กรมอุตุ ฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 6 เรื่องสภาพ อากาศแปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบน และ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 5 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 โดยแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และ ลูกเห็บตก ในบางพื้นที่

รายละเอียดผลกระทบอากาศแปรปรวนรายวัน

ในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป

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ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับในช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

ความเสี่ยงอุทกภัยและคำแนะนำความปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

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ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ช่องทางติดตามประกาศเตือนภัยล่าสุด

เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให້ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุฯ http://www.tmd.go.th หรือที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุฯ จะออกประกาศฉบับถัดไปในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. เพื่ออัปเดตสถานการณ์ความรุนแรงของพายุและแนวทางการรับมือที่แม่นยำที่สุดสำหรับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรมอุตุ อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ลูกเห็บตก น้ำท่วมฉับพลัน

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กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2569 โดยช่วงต้นเดือนมีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ขณะที่ภาคใต้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรง

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