กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 6 อากาศแปรปรวนและฝนตกหนักทั่วประเทศ 5-9 พ.ย. 69
กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน 5-9 พ.ย.69 ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ภาคใต้ฝนหนักน้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรงอ่าวไทย-อันดามัน
กรมอุตุ ฯ ประกาศเตือนฉบับที่ 6 เรื่องสภาพ อากาศแปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบน และ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 5 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 โดยแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และ ลูกเห็บตก ในบางพื้นที่
รายละเอียดผลกระทบอากาศแปรปรวนรายวัน
ในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปAlso readชาวไร่อ้อยลุ้นรับเงิน 7,081 ล้าน ตัดอ้อยสดรับตันละ 69 บาท จ่อเข้า ครม.
ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับในช่วงวันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
ความเสี่ยงอุทกภัยและคำแนะนำความปลอดภัย
ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ช่องทางติดตามประกาศเตือนภัยล่าสุด
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให້ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุฯ http://www.tmd.go.th หรือที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุฯ จะออกประกาศฉบับถัดไปในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. เพื่ออัปเดตสถานการณ์ความรุนแรงของพายุและแนวทางการรับมือที่แม่นยำที่สุดสำหรับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
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