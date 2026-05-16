กรมสรรพสามิตและกรมสรรพากร ย้ำจุดยืนต่อต้านทุจริตและความโปร่งใส หลังผลสำรวจ

กรมสรรพสามิตและกรมสรรพากร ออกโรงย้ำจุดยืนด้านความโปร่งใสและการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง หลังผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.
) เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของหน่วยงานภาครัฐ ถูกเผยแพร่ออกมาและกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้าง ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้กรมสรรพสามิตต้องเร่งยกระดับการขับเคลื่อน กรมสรรพสามิตคุณธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างองค์กรที่สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควบคู่กับการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างองค์กรคุณธรรม และเพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิ
