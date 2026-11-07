กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก 8-9 พ.ย. 2569 ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 14 เตือนอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ 14 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ โดยระบุว่าจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2569 นี้โดยเฉพาะใน ภาคใต้ ที่มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดอุทกภัย
รายละเอียดสภาพอากาศแปรปรวนและพื้นที่เสี่ยง
ประกาศฉบับที่ 297/2569 ระบุชัดเจนว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง โดยประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงมีฝนตกหนักมากบางแห่งAlso readพรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งซ่อมสระแก้วแทน สส.กล้าธรรมถึงแก่อนิจกรรม
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้อาจส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวได้
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศและลมมรสุม
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพอากาศเช่นนี้เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้สภาพลมที่แรงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสภาพทะเลโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรือเล็กและกิจกรรมทางน้ำในพื้นที่ tersebutได้ทันที
มาตรการความปลอดภัยและการติดตามประกาศเพิ่มเติม
กรมอุตุนิยมวิทยา แนะนำให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางทางเรือ
สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ออกแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังโดยสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
ตารางเวลาการออกประกาศฉบับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. นี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในลำดับถัดไปซึ่งกำหนดไว้ที่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันเดียวกัน
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