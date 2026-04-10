กรมอุทยานฯ เสียใจ! เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตกเหว พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัว

อธิบดีกรมอุทยานฯ แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกเหวขณะปฏิบัติหน้าที่ เร่งช่วยเหลือครอบครัว พร้อมกำชับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
วันที่ 10 เมษายน 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงความสูญเสียของนายกุลธวัช แย้มนัน เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ ที่ คก.1 (ธารหินดาษ) อช.
น้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกเหวขณะออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าเมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นความสูญเสียซ้ำเติม หลังจากที่กรมอุทยานฯ เพิ่งสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไป 2 นายจากอุบัติเหตุเช่นกัน นายอรรถพลกล่าวว่า ตนรู้สึกเสียใจและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายกุลธวัช พร้อมทั้งรายงานให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบ ซึ่งทั้งสองท่านได้แสดงความเสียใจและมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ รวมถึงกำชับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย\เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 20.00 น. ขณะที่นายกุลธวัชปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยพิทักษ์ฯ ได้รับแจ้งจากชุดเคลื่อนที่เร็วว่ามีช้างป่าเข้ามาใกล้เส้นทางเข้าหน่วยฯ จึงรีบขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับส่วนรวม อย่างไรก็ตาม สภาพเส้นทางในเวลากลางคืนเป็นช่วงโค้งหักศอก ไม่มีไฟส่องสว่าง และเจ้าหน้าที่เพิ่งย้ายมาประจำการได้เพียง 8 วัน อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางที่เป็นหุบเหวลึก ทำให้รถเสียหลักตกลงไปในเหวและได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลตราด นายอรรถพลเน้นย้ำว่า รมว.ทส. และปลัดกระทรวง ทส. ได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการมอบเงินเยียวยาและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และเข้าพูดคุยดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ จะให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี\นอกจากกรณีการเสียชีวิตของนายกุลธวัชแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้สั่งการให้ดำเนินการในหลายประเด็นที่สำคัญ อาทิ การเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดในกรณีพะยูนถูกตัดหัวที่จังหวัดพังงา โดยเน้นย้ำว่าต้องไม่ใช่เพียงแค่นับจำนวนซาก แต่ต้องมุ่งเน้นการรักษาชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวฟรีทั่วประเทศในวันที่ 14 เมษายน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ กระทรวงยังรับทราบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี และยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นายสุชาติ ชมกลิ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รัฐมนตรีสุชาติได้สั่งการให้ดำเนินคดีกับลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่ดัดแปลงรถส่วนตัวเพื่อขนส่งแรงงานต่างด้าวอย่างถึงที่สุด และเน้นย้ำว่าจะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื
