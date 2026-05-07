กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการผลไม้ปี 2569 ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท มุ่งยกระดับราคาและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าผ่านสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ

รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน 4 กลไกหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการตลาดและค่าขนส่ง การจัดหาบรรจุภัณฑ์คุณภาพ การรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย และการพัฒนามาตรฐานโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก พร้อมผลักดันสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดตราดและฉะเชิงเทราสู่ตลาดระดับสูง
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าสำคัญภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ บริหารจัดการผลไม้ หรือที่รู้จักกันในนาม fruit board ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางรายได้มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ได้มีการนำเสนอมาตรการเชิงรุก 4 แนวทางหลัก ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของ สถาบันเกษตรกร ประจำปี 2569 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 10,575,000 บาท จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ สำหรับรายละเอียดของมาตรการทั้ง 4 ประการนั้น ประกอบด้วยประการแรกคือ การจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตหลักไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูง เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกค้างในพื้นที่ ซึ่งจะให้การสนับสนุนแก่ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมผลไม้ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 2,580,800 บาท ในรูปแบบของค่าขนส่งในอัตราไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแบ่งเป็นค่าขนส่งจากต้นทาง 1.5 บาทต่อกิโลกรัม และปลายทาง 0.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยตั้งเป้าหมายในการกระจายผลไม้ของสหกรณ์ให้ได้รวม 1,290.40 ตัน ประการที่สอง คือการสนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการจัดหาตะกร้าผลไม้จำนวน 208,500 ใบ เพื่อนำมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการรวบรวมและกระจายผลไม้ให้มีความปลอดภัยและลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยมีงบประมาณในส่วนนี้ 5,338,242 บาท ครอบคลุม สถาบันเกษตรกร 48 แห่ง ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 และ สถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมจะต้องร่วมสมทบอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของและการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน ในส่วนของมาตรการที่สาม คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการจัดงานมหัศจรรย์ผลไม้ 4 ภาค ภายใต้ชื่องาน 'Fresh From Farm' ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทย และประการสุดท้าย คือการพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกร ผ่านการอบรมมาตรฐานโรงงานคัดบรรจุเพื่อการส่งออก โดยมุ่งเป้าไปที่ สถาบันเกษตรกร 20 แห่งที่มีความพร้อมและมีโรงคัดบรรจุผลไม้ รวมถึงให้บริการ Treatment สินค้าเกษตร โดยเน้นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ลำไย มังคุด กล้วยหอมทอง มะพร้าว และมะม่วง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ 4 หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มกอช.
กรมวิชาการเกษตร และ อ. ต. ก.
โดยใช้งบประมาณ 348,000 บาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสำหรับบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอีก 307,958 บาท นอกเหนือจาก 4 มาตรการหลักดังกล่าว นายนิรันดร์ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการเสริมที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกันเอง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง รวมถึงการผลักดันนโยบายการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ขณะเดียวกัน นายณฤทธิ์ บุญชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริงในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดตราด เพื่อติดตามปริมาณผลผลิตผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI (Geographical Indication) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีมูลค่าสูง เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแปดริ้ว ทุเรียนเขาบรรทัด ชะนีเกาะช้าง และเงาะสีทองตราด ซึ่งกำลังให้ผลผลิตในปริมาณมาก โดยจากการลงพื้นที่พบว่า เงาะสีทองตราดในปีนี้มีราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยราคาหน้าสวนสูงถึง 45 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด ได้แสดงความเป็นมืออาชีพด้วยการทำข้อตกลงส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง ท็อปส์ (Tops) โดยใช้สหกรณ์แห่งนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักของจังหวัด เนื่องจากมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งห้องเย็น โรงคัดบรรจุ และโรงเรือนแปรรูปผลไม้ที่ครบวงจร ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ แผนการนำทุเรียนตกเกรดจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมักประสบปัญหาราคาตกต่ำ นำมาแปรรูป ณ สหกรณ์ในจังหวัดตราดแห่งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและได้รับราคาที่เป็นธรรม การดำเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการที่จะไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศทางการเกษตรที่เข้มแข็งผ่านกลไกของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ บริหารจัดการผลไม้ สินค้า GI สถาบันเกษตรกร การกระจายสินค้าเกษตร
