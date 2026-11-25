กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนักไทยตอนบนรับมรสุมเย็นระลอกใหม่ 27-30 พ.ย.69
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาคใต้ฝนตกหนักสะสมช่วงปลายพ.ย. ไทยตอนบนเตรียมรับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ อุณหภูมิสูงขึ้น ลมแรง ระวังคลื่นลมแรงทะเลอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ถึงช่วงปลายเดือนมกราคม ภาคใต้ ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่ ไทยตอนบน เตรียมรับมือ มวลอากาศเย็น ระลอกใหม่ อากาศเย็น ลมแรง จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่ 27-30 พฤศจิกายน 2569
ภาคใต้เตือนฝนตกสะสม คลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองAlso readอุตุ ฉ.1 เตือนฝนตกหนักในภาคใต้มีผลถึง 30 พ.ย.69
ไทยตอนบนอากาศเย็น ลมแรง ฝุ่นดีขึ้น
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
พายุหมุนเขตร้อนกระทบภาคใต้ปลายเดือน
ในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้
พยากรณ์อากาศรายภาค 26 พ.ย.2569
ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
กทม. และภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้น
ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่าง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
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