กรมอุตุฯ เตือนภัยอากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็นจีนปะทะความร้อน ทำฝนตกหนักและลมแรงทั่วไทย

แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนวันที่ 7 พ.ค. 2569 มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในขณะนี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ คือการแผ่ลงมาของ มวลอากาศเย็น หรือบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีน ซึ่ง มวลอากาศเย็น นี้ได้เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศจีนตอนล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการคาดการณ์ว่าภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 มวลอากาศเย็นดังกล่าวจะแผ่ขยายลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนามตอนบน รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นนี้จะเข้าไปปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาสมทบ ยิ่งส่งผลให้การก่อตัวของเมฆฝนมีความเข้มข้นมากขึ้น สำหรับข้อควรระวังและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง การเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อาจหักโค่นลงมาได้ รวมถึงควรระมัดระวังสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อาจถูกลมพัดพังทลายลงมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมตลิ่ง และพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงที ในส่วนของภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกไม้ผลควรดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้กับกิ่งก้านของต้นไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ลมกระโชกแรงพัดจนกิ่งหักหรือผลผลิตร่วงหล่นเสียหาย รวมถึงการวางแผนระบบระบายน้ำในไร่นาเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่อาจทำให้รากเน่าหรือเกิดโรคพืชได้ นอกจากนี้ขอให้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่ปลอดภัยและอบอุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ขณะที่ประชาชนทั่วไปควรใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากช่วงที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันและนำไปสู่การเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัดหรือโรคทางเดินหายใจได้ง่าย สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และบริเวณอ่าวไทย พบว่าลมตะวันออกที่พัดปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินเรือ โดยในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่อันตรายสำหรับเรือขนาดเล็ก ดังนั้นชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด ในขณะที่พื้นที่ประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และบางพื้นที่อาจมีอากาศร้อนจัด โดยจะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งต้องระวังทั้งความร้อนจัดและพายุฝนที่จะเกิดขึ้นอย่างกะทันหั
กรมอุตุนิยมวิทยา อากาศแปรปรวน น้ำท่วมฉับพลัน มวลอากาศเย็น พยากรณ์อากาศ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CGSI คาดดัชนี SET สิ้นปี 69 แตะ 1,400 จุด ชี้ครึ่งปีแรกการเมืองกดดัน ก่อนฟื้นครึ่งหลังบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) ตั้งเป้าดัชนี SET Index สิ้นปี 2569 ไว้ที่ 1,400 จุด มองว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากมีแผนยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง
Read more »
วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2569 พร้อมเปิดงานวันนักประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 185 รางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569
Read more »
ปฏิทินวันพระ 2569 วันธรรมสวนะ ครบทั้ง 12 เดือนรวมปฏิทินวันพระ 2569 เปิดวันพระทั้ง 12 เดือน ตลอดปี 2569 และวันสำคัญทางพุทธศาสนา หลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ
Read more »
กรมการค้าต่างประเทศคาดการณ์ตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูง วางแผนรักษาและขยายตลาดกรมการค้าต่างประเทศประเมินตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูงจากผลผลิตและสต็อกข้าวของอินเดีย เตรียมรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ คาดปี 2569 ส่งออกข้าว 7 ล้านตัน
Read more »
สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนนายจ้าง ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี 2569 และรายงานค่าจ้างปี 2568 ภายในกำหนดนางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งเตือนนายจ้างทุกแห่งให้ดำเนินการ ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2569 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569...
Read more »
หุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569รายงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2568-2569 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องและส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อมูลค่ากิจการ โดยเน้นถึงสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2568 มูลค่าการซื้อหุ้นคืนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการฟื้นตัวของตลาดในปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในปี 2569
Read more »