กรมวิชาการเกษตร ยัน กะเพราสายพันธุ์ใหม่จดถูกต้องตามกฎหมาย DUS ครบถ้วน
กรมวิชาการเกษตรยืนยันการจดสิทธิบัตรกะเพราสายพันธุ์ใหม่ถูกต้องตามเกณฑ์ DUS และไม่มีผู้คัดค้าน เปิดโอกาสให้เกษตรกรปลูกและบริโภคได้ตามปกติ ไม่มีผลกระทบเชิงลบ
กรมวิชาการเกษตร ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกะเพราที่ผ่านความเห็นชอบนั้น ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ หลังจากที่มีข้อสั่งการจากนายสุรสีห์ กิตติมณฑล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตรวจสอบความชัดเจนของเอกสารและกระบวนการจดทะเบียนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน
ผลการตรวจสอบมาตรฐาน DUS ถูกต้องครบถ้วน
นางศศิญา ปานตั้น รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ทีมตรวจสอบได้ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหม่ตามหลักเกณฑ์ DUS ซึ่งประกอบด้วย ความแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด (Distinctness) ความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์ (Uniformity) และความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ (Stability) อย่างเข้มงวดAlso readโอบ นิธิ เปิดใจรักหวานฉ่ำ 2 ปี ปราง กัญญ์ณรณ เซอร์ไพรส์มอบบัตรคอนเสิร์ต BIGBANG
กระบวนการตรวจสอบดังกล่าวได้ดำเนินการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ CPR1 และพันธุ์เขียวใบใหญ่ 059 ภายใต้เงื่อนไขการปลูก 2 ฤดูปลูก ผลปรากฏว่า กะเพราทั้ง 4 สายพันธุ์ที่เสนอจดทะเบียน มีลักษณะประจำพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์อ้างอิงอย่างชัดเจน มีความสม่ำเสมอ และมีความคงตัวตามเกณฑ์มาตรฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์
นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติทางพฤกษศาสตร์แล้ว กรมวิชาการเกษตรยังได้ดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเป็นเวลา 90 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคคลภายนอกสามารถยื่นคำคัดค้านได้ตามสิทธิตามกฎหมาย แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว กลับไม่มีการยื่นคำคัดค้านเข้ามาแม้แต่วันเดียว
เปิดกว้างให้เอกชนขอสิทธิเท่าเทียม ไม่กระทบเกษตรกร
โฆษกกรมวิชาการเกษตร ย้ำชัดว่า การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ได้ปิดกั้นการแข่งขันหรือผูกขาดแต่อย่างใด และที่สำคัญคือการจดสิทธิบัตรดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์จากการใช้กะเพราพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ทั่วไปของเกษตรกรและประชาชนในวงกว้าง
ประชาชนและเกษตรกรยังสามารถทำการปลูก เก็บรักษา และจำหน่ายผลผลิตจากกะเพราสายพันธุ์ทั่วไปหรือพันธุ์พื้นเมืองได้ตามปกติ โดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ จำกัดการใช้ประโยชน์ในเชิงการบริโภคหรือการเพาะปลูกเพื่อใช้เองในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา
ข้อจำกัดเฉพาะด้านการขยายพันธุ์เพื่อการค้า
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเดียวที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามคือ กรณีที่ต้องการนำพันธุ์ดังกล่าวไปขยายพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือการเพาะกล้าพันธุ์เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือขอใบอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิก่อนเท่านั้น ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองพันธุ์พืช
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นี้ผ่านมาแล้วกว่า 2 ปีครึ่ง ยังไม่เคยมีเกษตรกร ผู้บริโภค หรือร้านค้ารายใดมาร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางลบหรือการละเมิดสิทธิแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคปฏิบัติไม่มีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นจริง
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รองรับผู้ได้รับความเสียหาย
เพื่อความเชื่อมั่นและเป็นที่ประจักษ์ของรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เฉพาะกิจสำหรับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการทางธุรกิจหรือการละเมิดสิทธิขึ้นแล้ว เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการเยียวยาหรือแก้ไขอย่างเหมาะสมตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
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