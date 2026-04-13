กรมอุตุฯ เตือนร้อนจัดรับสงกรานต์ พร้อมพายุฤดูร้อนซ้ำเติม 16-18 เม.ย.

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนจัด และเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงสงกรานต์ พร้อมแนะนำวิธีดูแลสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมี อากาศร้อน โดยทั่วไป และมี อากาศร้อน จัดในบางพื้นที่ พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับภาคใต้ ยังคงมี อากาศร้อน ในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
ในช่วงวันที่ 16 – 18 เมษายน พ.ศ. 2569 ประเทศไทยตอนบนจะเผชิญกับพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง โดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก่อนคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นจะขยายวงกว้างไปยังภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่กำลังแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด ดังนั้น ประชาชนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ปัญหาฝุ่นละอองก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ในช่วงเวลานี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงที่มากกว่าความสามารถในการระบายอากาศ ประชาชนจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน และควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองเมื่อต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร การดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนี้เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดให้มาก และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
