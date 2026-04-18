กรมอุตุฯ ออกประกาศฉบับ 8 เตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน ลมแรง ลูกเห็บตก ฟ้าผ่า เสี่ยงภัยถึง 20 เม.ย. 69

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนฉบับที่ 8 ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าบางพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 ชี้สาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมา พร้อมแนะแนวทางการป้องกันอันตรายสำหรับประชาชนและเกษตรกร
กรมอุตุ นิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 8 เกี่ยวกับสถานการณ์ พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะประสบกับสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างหนัก อันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้น ลักษณะของพายุที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตรายประกอบด้วย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าในบางพื้นที่อีกด้วย สาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจากบริเวณความกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ทะเลจีนใต้ ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางและความแรงของลมพัดปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งจะมีความแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สภาพอากาศในประเทศไทยตอนบนยังคงมีอุณหภูมิสูงถึงร้อนจัด ทำให้เงื่อนไขในการเกิดพายุฤดูร้อนยิ่งมีความสมบูรณ์มากขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน โดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง หรือโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่อาจไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากลมพัดแรงหรือวัตถุที่อาจตกหล่นลงมา สำหรับพี่น้องเกษตรกร ขอให้ดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้กับพืชผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย เช่น ไม้ผลต่างๆ และให้เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ http://www.tmd.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลล่าสุดและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงท
