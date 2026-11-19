กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฝนตกหนักใต้ คลื่นสูง อ่าวไทย-อันดามัน
กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคใต้ 20-22 พ.ย. พร้อมคลื่นลมแรง อ่าวไทยตอนล่าง 2-3 เมตร ประชาชนควรระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 11 (319/2569) เรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ โดยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งประกาศดังกล่าวระบุชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหน่วยงานรัฐได้แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่มาจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว
พื้นที่เสี่ยงภัยและระยะเวลาแจ้งเตือน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งสถานการณ์นี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง เพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วAlso read“วิปรัฐบาล” พร้อมถกงบฯวาระ 2-3 กำชับสส.รัฐบาลอยู่รักษาองค์ประชุม ระวังฝ่ายค้านตรวจสอบองค์ประชุม
สภาพอากาศและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ด้านสภาพอากาศในประเทศไทยตอนบนนั้น มีอากาศเย็นลง กับมีลมแรง แต่ยังคงมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลงอีก 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง และเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร
คลื่นลมแรงในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยายังระบุว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งสภาพทะเลที่แปรปรวนนี้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางน้ำและการทำประมงในบริเวณดังกล่าวอย่างมาก
ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวเรือ
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นสูงที่อาจทำให้เรือพลิกคว่ำหรือได้รับความเสียหายได้
สาเหตุและแนวทางติดตามข้อมูล
ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
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