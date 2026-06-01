กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย ฉบับที่ 12 ทั่วไป 1 มิถุนายน 2569

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศไทยในฉบับที่ 12 พร้อมรายชื่อจังหวัดคาดจะได้รับผลกระทบ ฝนตกหนัก-หนักมาก ตามอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ลงนามประกาศวันนี้ 1 มิถุนายน 2569 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ร่วมกับร่องมรสุมเพียงผ่านประเทศไทยตอนบน นี่ทำให้ประชาชนทั่วประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและลุ่มน้ำ การหยุดนิ่งในพื้นที่emy พร้อมกันนี้ คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในพื้นที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่า
ฝนตกหนัก น้ำท่วม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา ทะเลอันดามัน
