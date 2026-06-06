กรมสรรพากรเร่งรัดเก็บภาษีจากทักษิณตามคำพิพากษาศาลฎีกา

กรมสรรพากรเผยข้อมูลการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณ ชินวัตรตามคำพิพากษาศาลฎีกา 6890/2568 พร้อมระบุมาตรการต่อไปหากชำระไม่ครบ
กรมสรรพากร ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งเลขที่ข่าว ปชส. 13/2569 เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บ ภาษีอากร จาก ทักษิณ ชินวัตร โดยอ้างอิงตาม คำพิพากษาศาลฎีกา เลขที่ 6890/2568 ซึ่งอ่านแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 คำวินิจฉัยของศาลได้ยืนยันว่าการประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานสรรพากรเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับกฎหมาย ทำให้คดีดังกล่าวถือว่าเสร็จสิ้นในแง่ของการพิพากษาและหนี้ภาษีตามการประเมินถือเป็นจำนวนสุดท้ายที่ต้องชำระ ทักษิณ ชินวัตร จึงอยู่ภายใต้ภาระที่จะต้องชำระภาษีตามจำนวนที่กำหนดโดย กรมสรรพากร ในขั้นตอนต่อไป อธิบดี กรมสรรพากร ได้เปิดเผยว่าแม้ว่าคดีจะยังคงดำเนินการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และอยู่ในขั้นตอนศาล แต่กระบวนการประเมินภาษีของทักษิณได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรมสรรพากร จึงเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้หนี้ภาษีถูกชำระอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระภาษีและทำการสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การตรวจสอบและสืบค้นทรัพย์สินทำให้ กรมสรรพากร สามารถดำเนินการยึดอายัดและใช้เงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นมาชำระหนี้ภาษีที่ค้างอยู่ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบังคับชำระหนี้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐต่อไป สมศักดิ์ อนันตวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะรักษาการแทนอธิบดีได้ชี้แจงว่าหากการเร่งรัด ภาษีอากร ของ กรมสรรพากร ดำเนินการจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ยังไม่ได้รับการชำระครบถ้วนตามยอดประเมิน ทาง กรมสรรพากร จะพิจารณาใช้มาตรการขั้นต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อ ทักษิณ ชินวัตร การดำเนินการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและผู้เสียภาษีส่วนรวม การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้เครื่องมือทางกฎหมายอย่างเต็มที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการรักษาความเป็นธรรมต่อ ภาษีอากร และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบภาษีของประเทศไท.
กรมสรรพากรได้ออกเอกสารข่าวแจ้งเลขที่ข่าว ปชส. 13/2569 เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณ ชินวัตร โดยอ้างอิงตามคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่ 6890/2568 ซึ่งอ่านแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 คำวินิจฉัยของศาลได้ยืนยันว่าการประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานสรรพากรเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับกฎหมาย ทำให้คดีดังกล่าวถือว่าเสร็จสิ้นในแง่ของการพิพากษาและหนี้ภาษีตามการประเมินถือเป็นจำนวนสุดท้ายที่ต้องชำระ ทักษิณ ชินวัตรจึงอยู่ภายใต้ภาระที่จะต้องชำระภาษีตามจำนวนที่กำหนดโดยกรมสรรพากรในขั้นตอนต่อไป อธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยว่าแม้ว่าคดีจะยังคงดำเนินการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และอยู่ในขั้นตอนศาล แต่กระบวนการประเมินภาษีของทักษิณได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรมสรรพากรจึงเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้หนี้ภาษีถูกชำระอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระภาษีและทำการสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การตรวจสอบและสืบค้นทรัพย์สินทำให้กรมสรรพากรสามารถดำเนินการยึดอายัดและใช้เงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นมาชำระหนี้ภาษีที่ค้างอยู่ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบังคับชำระหนี้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐต่อไป สมศักดิ์ อนันตวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะรักษาการแทนอธิบดีได้ชี้แจงว่าหากการเร่งรัดภาษีอากรของกรมสรรพากรดำเนินการจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ยังไม่ได้รับการชำระครบถ้วนตามยอดประเมิน ทางกรมสรรพากรจะพิจารณาใช้มาตรการขั้นต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อทักษิณ ชินวัตร การดำเนินการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและผู้เสียภาษีส่วนรวม การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้เครื่องมือทางกฎหมายอย่างเต็มที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการรักษาความเป็นธรรมต่อภาษีอากรและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบภาษีของประเทศไท
กรมสรรพากร ทักษิณ ชินวัตร ภาษีอากร คำพิพากษาศาลฎีกา การเร่งรัดเก็บภาษี
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