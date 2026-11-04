กรมอุตุฯ ประกาศเกณฑ์หนาวปีนี้ ระบุเกณฑ์และพยากรณ์อากาศ 8-10 พ.ย. 69
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเกณฑ์เข้าสู่ฤดูหนาวของไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเตือนประชาชนเตรียมรับมืออากาศเย็นลง 2-4 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2569
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์และระยะเวลาในการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยสำหรับปี พ.ศ. 2569 โดยชี้แจงรายละเอียดปัจจัยสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
เกณฑ์อย่างเป็นทางการเข้าสู่ฤดูหนาวของไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดยประกอบไปด้วย 3 เงื่อนไขหลักที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป ซึ่งต้องมีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียสอย่าง ต่อเนื่องAlso readผู้ว่าฯ ธปท. ต่อโปรฯ จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต 8% ถึงปี‘70
เงื่อนไขที่สองคือ regarding ลมระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100-3,500 เมตร ต้องเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นลมฝ่ายตะวันตก เพื่อสร้างระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศที่เอื้อต่อการนำมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุม
ทั้งนี้ ฤดูหนาวของประเทศไทยจะมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทิศทางและแนวโน้มของปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สามารถติดตามข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางทางการของหน่วยงานเพื่อข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด
พยากรณ์อากาศ 8-10 พ.ย. 69 อากาศเย็นลง
ในช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่พยากรณ์อากาศล่วงหน้าโดยระบุว่า พื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลง และอากาศเย็นลงพร้อมกับการมีลมแรง ซึ่งทำให้อุณหภูมิโดยรวมลดลงระหว่าง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส สำหรับรายละเอียดของอุณหภูมิที่ลดลงในแต่ละภูมิภาคสามารถแยกได้ดังนี้
สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสภาพอากาศเย็น จะมีอุณหภูมิลดลงระหว่าง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2569 โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 18-23 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 28-33 องศาเซลเซียส
ในส่วนที่มีอากาศเย็นและมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2569 อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 17-23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 26-34 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติ
แนวโน้มอุณหภูมิรายภาคตามช่วงเวลา
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งมีอากาศเย็นและมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2569 โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 19-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-34 องศาเซลเซียส
ในขณะเดียวกันบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิลดลงเพียง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2569 โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียส
สุดท้ายสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและมีลมแรง อากาศจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2569 โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
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