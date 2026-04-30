กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยพายุฤดูร้อนจ่อซัดไทยตอนบน 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 69 ฝนกระหน่ำ-ลูกเห็บตก-ลมแรง กทม. ไม่รอด

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 6 เนื่องจากพายุฤดูร้อนกำลังจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569 โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะประสบกับสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 05.00 น.
เนื่องจากพายุฤดูร้อนกำลังจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569 โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะประสบกับสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 เพื่อความปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี
พายุฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง
