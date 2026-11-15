TH
Advertisement
Economy

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง อ่าวไทยสูง 2-3 เมตร

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง อ่าวไทยสูง 2-3 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา · ภาคใต้ · อากาศแปรปรวน
Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-22 พ.ย. 69 สั่งเรือระมัดระวังคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนภาคเหนือและอีสานอากาศหนาวเย็นลง 1-4 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 3 (311/2569) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ระบุชัดเจนว่าในระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนที่ตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และมีความเข้มข้นของปริมาณฝนที่มากในหลายจุดสำคัญ ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสาธารณภัยทางธรรมชาติ

ประกาศเตือนฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภาคใต้จะมียอดรวมปริมาณฝนที่สูง ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทันที โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

Also readอังกฤษถล่มสเปน 3-2 มิดฟิลด์แดนกลางครองเกม ชัยชนะบุกไกลในยูโร 2028 รอบคัดเลือก

สภาพคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากเกินกว่า 3 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงและอันตรายต่อการเดินเรือ ชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียด และระมัดระวังในการปฏิบัติงาน พร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

มวลอากาศเย็นแผ่ซ่านภาคเหนือและอีสาน

กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงระหว่าง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงระหว่าง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส

Advertisement

ผลกระทบต่อสุขภาพและการเกษตร

กรมอุตุนิยมวิทยา แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว และขอให้เกษตรกรเตรียมมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการติดตามข้อมูลล่วงหน้าจะช่วยลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและขั้นตอนติดตาม

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ และเพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอความร่วมมือให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
กรมอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ อากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็น มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา คลื่นลมแรง

More on Economy

See all

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักภาคใต้ ลมแรงเหนือ 18-18 พ.ย. 69

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-22 พ.ย. 2569 น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง 2-3 เมตร ส่วนเหนืออุณหภูมิลดลงลมแรง

MatichonOnline

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักภาคใต้ ลมแรงเหนือ 18-18 พ.ย. 69