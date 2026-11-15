กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง อ่าวไทยสูง 2-3 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-22 พ.ย. 69 สั่งเรือระมัดระวังคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนภาคเหนือและอีสานอากาศหนาวเย็นลง 1-4 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 3 (311/2569) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ระบุชัดเจนว่าในระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนที่ตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และมีความเข้มข้นของปริมาณฝนที่มากในหลายจุดสำคัญ ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ประกาศเตือนฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภาคใต้จะมียอดรวมปริมาณฝนที่สูง ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทันที โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้Also readอังกฤษถล่มสเปน 3-2 มิดฟิลด์แดนกลางครองเกม ชัยชนะบุกไกลในยูโร 2028 รอบคัดเลือก
สภาพคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากเกินกว่า 3 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงและอันตรายต่อการเดินเรือ ชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียด และระมัดระวังในการปฏิบัติงาน พร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
มวลอากาศเย็นแผ่ซ่านภาคเหนือและอีสาน
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงระหว่าง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงระหว่าง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อสุขภาพและการเกษตร
กรมอุตุนิยมวิทยา แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว และขอให้เกษตรกรเตรียมมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการติดตามข้อมูลล่วงหน้าจะช่วยลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและขั้นตอนติดตาม
กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ และเพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอความร่วมมือให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
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