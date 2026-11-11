TH
Advertisement
Economy

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา · ภาคใต้ · ฝนตกหนัก
Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนสภาพอากาศวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรงอ่าวไทย 2-3 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับล่าสุดเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายบริเวณ ภาคใต้ ของประเทศไทย จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 12 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 โดยคาดการณ์ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษจากประชาชนทุกหมู่เหล่า

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือบริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมักเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังได้ง่ายเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน

Also readฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์วันแม่ 12-13 สิงหาคม 2569

สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล

สภาพอากาศบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังลมที่แรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ในขณะที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า 3 เมตร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของภาคการขนส่งทางทะเลและการท่องเที่ยวทางน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว

ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทะเล เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด

Advertisement

มวลอากาศเย็นและมรสุมกำลังปานกลาง

สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนตกในบางพื้นที่ ซึ่งสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน

ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่แปรปรวน

คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและการเกษตร

ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและอากาศเย็นจัด ส่วนเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร โดยอาจต้องมีการป้องกันพืชผลจากฝนที่ตกหนักและลมแรงที่อาจทำลายต้นพืชและผลผลิตที่กำลังเจริญเติบโต

เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ออกแบบการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังสูงสุด โดยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. ดังนั้นประชาชนจึงควรรอรับข้อมูลอัปเดตเพื่อวางแผนการเดินทางและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด ในช่วงเวลาที่มีพายุและสภาพอากาศเลวร้าย

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คลื่นลมแรง อ่าวไทยตอนล่าง

More on Economy

See all

พายุพัดถล่มหลังคาโรงจอดรถเทศบาลแสนสุขทำรถยนต์หลายคันเสียหาย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. พายุพัดถล่มหลังคาโรงจอดรถของเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ ทำให้หลังคาล้มทับรถยนต์เจ้าหน้าที่ประมาณ 12-13 คัน ไม่มีผู้บาดเจ็บ หน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ

Kom_chad_luek

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextพายุพัดถล่มหลังคาโรงจอดรถเทศบาลแสนสุขทำรถยนต์หลายคันเสียหาย