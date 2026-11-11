กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนสภาพอากาศวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรงอ่าวไทย 2-3 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับล่าสุดเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายบริเวณ ภาคใต้ ของประเทศไทย จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 12 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 โดยคาดการณ์ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษจากประชาชนทุกหมู่เหล่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือบริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมักเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังได้ง่ายเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานAlso readฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์วันแม่ 12-13 สิงหาคม 2569
สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล
สภาพอากาศบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังลมที่แรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ในขณะที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า 3 เมตร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของภาคการขนส่งทางทะเลและการท่องเที่ยวทางน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางทะเล เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด
มวลอากาศเย็นและมรสุมกำลังปานกลาง
สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนตกในบางพื้นที่ ซึ่งสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน
ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่แปรปรวน
คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและการเกษตร
ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและอากาศเย็นจัด ส่วนเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร โดยอาจต้องมีการป้องกันพืชผลจากฝนที่ตกหนักและลมแรงที่อาจทำลายต้นพืชและผลผลิตที่กำลังเจริญเติบโต
เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ออกแบบการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังสูงสุด โดยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. ดังนั้นประชาชนจึงควรรอรับข้อมูลอัปเดตเพื่อวางแผนการเดินทางและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด ในช่วงเวลาที่มีพายุและสภาพอากาศเลวร้าย
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