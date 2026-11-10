กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 6 เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ 11-13 พ.ย. 2569
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2569 เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 6 (304/2569) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.00 น. โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนจึงต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง
ประกาศฉบับนี้มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 และระบุพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแยกตามวัน โดยวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 คาดว่าจะมีฝนตกหนัก ส่วนวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2569 แบ่งพื้นที่เป็นกลุ่มที่มีฝนตกหนักมาก และกลุ่มที่มีฝนตกหนัก ผู้ที่ต้องการทราบรายชื่อจังหวัดฉบับเต็มสามารถตรวจสอบได้จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงAlso readLUXEED Super Factory ใช้ AI Vision ตรวจคุณภาพ 32 ขั้นตอน
ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในภาคใต้
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องในภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มซึ่งน้ำมักระบายได้ช้า
ความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้มาจากฝนที่ตกเพียงครั้งเดียว แต่มาจากปริมาณฝนที่สะสมต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2569 ดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามระดับน้ำในลำห้วยและลำคลองใกล้บ้านอย่างสม่ำเสมอ และเตรียมวางแผนอพยพไปยังที่ปลอดภัยหากมีสัญญาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการข้ามทางน้ำที่ไหลแรงและการขับขี่บนถนนที่มีน้ำท่วมขัง
คลื่นลมแรงและความปลอดภัยทางทะเล
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้รับคำแนะนำให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงที่ประกาศมีผลบังคับ
อากาศเย็นลงและผลกระทบต่อสุขภาพและเกษตรกร
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะมีอากาศเย็นลงและมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ยกเว้นภาคเหนือตอนบนที่จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรจากฝนและลมแรงในช่วงเวลาดังกล่าว
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลประกาศฉบับต่อไปได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น.
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