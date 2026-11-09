กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ 10-13 พ.ย.2569
กรมอุตุฯ ออกประกาศฉบับที่ 4 เตือนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 10-13 พ.ย.2569 อันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นสูงเกิน 2 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 4 เรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจนำไปสู่ภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วงเวลา
ประกาศระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนัก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง และจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นฝนตกหนักมากในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ก่อนจะยังคงมีฝนตกหนักมากต่อไปจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ตามลำดับAlso readพยากรณ์อากาศภาคใต้ 9-13 พ.ย.69 ฝนตกหนัก คลื่นสูงเกิน 2 เมตร
สถานการณ์ลมและคลื่นในอ่าวไทยและอันดามัน
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นจะมีขนาดสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่อันตรายต่อการเดินเรือ ชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และห้ามหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นจากความรุนแรงของสภาวะอากาศ
ผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ในส่วนของการพยากรณ์อากาศบริเวณประเทศไทยตอนบน พบว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง
คำแนะนำด้านสุขภาพและการเกษตรสำหรับประชาชน
ประชาชนควรดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลง โดยโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเร่งด่วน รวมถึงวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2569 อย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ช่องทางติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศ
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าจะออกประกาศฉบับต่อไปในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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