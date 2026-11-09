กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าฤดูหนาว 9 พ.ย. 69 อุณหภูมิสูงกว่าปกติ 2 องศา
กรมอุตุฯ ประกาศ 9 พ.ย. 69 ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวจนถึงก.พ. 70 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 2 องศา เนื่องจากเอลนีโญ ภาคเหนือ-อีสานเย็นลง ภาคใต้ยังฝนชุก
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศอย่างเป็นทางการกำหนดให้วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ประเทศไทย ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคาดการณ์ว่าจะคงสภาพอากาศหนาวเย็นไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
รายละเอียดทางเทคนิคการเข้าฤดูหนาว
การประกาศเข้าฤดูหนาวของกรมอุตุฯ ในครั้งนี้ มีเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน โดยสังเกตจากทิศทางลมที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน เปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้ เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ขณะที่ระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก นอกจากนี้ปริมาณและกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาการเข้าสู่ฤดูหนาวสำหรับฤดูกาลปี พ.ศ. 2569-2570Also readเงินบาทแข็งค่าสู่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ สู่กรอบรับ-ต้านใหม่
การเปลี่ยนแปลงของลมและปริมาณฝนนี้เป็นกลไกหลักที่ทำให้สภาพอากาศโดยรวมมีความแตกต่างจากฤดูร้อนที่ผ่านพ้นมา โดยลักษณะลมที่พัดปกคลุมจะทำให้มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ ส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ดังกล่าวลดลงและเกิดสภาวะอากาศเย็นลงได้ชัดเจนในพื้นที่ภูเขาและตอนบนของภาค
อิทธิพลเอลนีโญต่ออุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ
แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่วิฏฐุหนาวอย่างเป็นทางการ แต่กรมอุตุฯ เตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในปีนี้จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ภาพรวมอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติคืออิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังดำเนินอยู่
ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออุณหภูมิและปริมาณฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้แนวโน้มความหนาวเย็นในฤดูหนาวปีนี้ไม่รุนแรงเท่าที่ควร และอาจทำให้จำนวนวันที่อากาศหนาวติดลบหรืออุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ลดลงกว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับสภาพอากาศในช่วงต้นฤดูหนาวนี้ ยังคงมีความแปรปรวนสูง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงเป็นระยะๆ และอาจมีอากาศหนาวในบางช่วง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้น่าหนาวตลอดทั้งวัน
ผลกระทบเชิงลึกและความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ปริมาณฝนที่ลดลงอย่างรวดเร็วและสภาพอากาศแห้งแล้งในบริเวณประเทศไทยตอนบน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งและไฟป่าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าไม้และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ความชื้นในดินลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เชื้อไฟลุกไหม้ได้ง่ายและควบคุมได้ยาก
นอกจากปัญหาไฟป่าแล้ว อากาศแห้งและลมอ่อนในบางช่วงยังอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า PM2.5 สูงขึ้นได้ในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการระบายอากาศ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและแหล่งกำเนิดมลพิษจากยานพาหนะและอุตสาหกรรม
ในขณะเดียวกัน ภาคใต้ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่อาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
แผนปฏิบัติการและคำแนะนำสำหรับประชาชน
กรมอุตุฯ แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและไฟป่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือกับค่าคุณภาพอากาศที่อาจแย่ลงในช่วงที่ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ส่วนเกษตรกรควรวางแผนจัดการน้ำสำหรับการเกษตรให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่ลดลง
สำหรับประชาชนในภาคใต้ ควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชันและบริเวณริมน้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสม ซึ่งอาจมีความรุนแรงกว่าปีก่อนหน้าเนื่องจากอิทธิพลของเอลนีโญที่ยังคงมีผลต่อรูปแบบฝนในภาคใต้
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