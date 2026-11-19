กรมอุตุฯ เตือนหนัก! 11 จังหวัดใต้เจอฝนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก คลื่นสูง 3 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 11 เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากใน 11 จังหวัดภาคใต้ช่วง 20-22 พ.ย. 2569 เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน คลื่นอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฉบับที่ 11 ถึงสถานการณ์ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบริเวณ ภาคใต้ ของไทย โดยระบุว่ามีผลกระทบต่อเนื่องในช่วงวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจนำไปสู่สภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและหุบเขาลุ่มต่ำ
จังหวัดภาคใต้เตือนภัยฝนถล่มรุนแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก แบ่งตามระดับความรุนแรงของพายุ โดยจังหวัดที่ต้องระวังสถานการณ์หนักสุดคือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักมากAlso readพร้อมเปิดวัง! “แจม-ฟิล์ม” นำทีมนักแสดงเปิดตัวซีรีส์ชุด“คุณชายอนันตศัย” เชิญมาเจอกัน 1 ธ.ค.นี้
ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงและเสี่ยงต่อปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ผลกระทบทางทะเลและคำแนะนำชาวเรือ
นอกจากปัญหาฝนฟ้าคะนองบนบกแล้ว คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือเป็นสภาพอากาศที่อันตรายต่อการเดินเรืออย่างมาก
กรมอุตุนิยมวิทยา แนะนำให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และที่สำคัญเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
สภาพอากาศประเทศไทยตอนบนเย็นลง
สำหรับประเทศไทยตอนบน มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง แต่ยังคงมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-4 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระวังอุณหภูมิที่ลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร
ติดตามประกาศฉบับต่อไปอย่างใกล้ชิด
กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น. เพื่ออัปเดตสถานการณ์และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางพายุและความรุนแรงของฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างต่อเนื่องได้ที่เว็บไซต์หลัก https://www.tmd.go.th หรือติดต่อผ่านสายด่วน 0-2399-4012-13 และหมายเลข 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy