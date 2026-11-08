กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 9-13 พ.ย. คลื่นลมแรง อีสานฯ อากาศเย็นลง 3-5 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง 9-13 พฤศจิกายน 2569 เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงสูงกว่า 2 เมตร ส่วนประเทศไทยตอนบนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุม อุณหภูมิลดลง 1-5 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนระวังอันตรายและดูแลสุขภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีการออกประกาศเรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ซึ่งมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ฉบับที่ 1 (299/2569) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ และผู้ที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ภาคใต้ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมี ฝนตกหนัก ในหลายพื้นที่ รวมถึงมี ฝนตกหนัก มากบางแห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศได้ชี้แจงว่า สภาวะฝนที่ตกหนักและติดต่อกันเป็นเวลานานอาจนำไปสู่สถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการรับแรงกดดันจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวังตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา นอกจากความเสี่ยงจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแล้ว การประกาศเตือนภัยนี้ยังครอบคลุมถึงสภาพคลื่นลมในทะเลที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วย โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมจะมีกำลังแรงและมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงและอาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรืออย่างมีนัยสำคัญ ชาวเรือและผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรือเดินทางทางเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจึงควรวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อมีประกาศเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้นักเดินเรือควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดจากคลื่นลมที่รุนแรง ในส่วนของประเทศไทยตอนบนสถานการณ์อากาศจะมีความแตกต่างจาก ภาคใต้ โดยสิ้นเชิง โดยจะมีอากาศเย็นลงและมีลมแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีนกำลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอย่างชัดเจนประมาณ 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว จึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เครื่องกันหนาว และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย นอกจากนี้เกษตรกรควรเตรียมพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกันและแผนการรับมือสถานการณ์จะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและทันท่วงที จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ กรมอุตุนิยมวิทยา มีแผนจะออกประกาศฉบับถัดไปในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.
ศ. 2569 เวลา 05.00 น. เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่สาธารณชน
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