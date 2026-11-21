กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักภาคใต้ 22 พ.ย. 69 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 15 เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรงอ่าวไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับที่ 15 เรื่อง ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณ ภาคใต้ ซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่าแม้ว่าบริเวณ ภาคใต้ เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมี ฝนตกหนัก บางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
รายละเอียดสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยง
กรมอุตุฯ ได้ระบุชัดเจนว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องระวังอันตรายจากสภาวะอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดAlso readปิดตัว Microsoft To Do ปี 2027 สู่ Planner หรือแอปอื่น
สำหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร
สถานการณ์คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากสภาพคลื่นลมที่แรงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่ง
สาเหตุทางอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยสนับสนุน
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังอ่อนลง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง ในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
คำแนะนำและการติดตามประกาศฉบับถัดไป
กรมอุตุฯ ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. เพื่ออัพเดทสถานการณ์อากาศและเตือนภัยประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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