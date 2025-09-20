กรมอุตุฯ เตือนภัย ฝนตกหนักหลายพื้นที่ ช่วงวันที่ 20 – 26 กันยายน 2568

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยสภาพอากาศในช่วงวันที่ 20 – 26 กันยายน 2568 โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือ
ประกาศ เตือนภัย สภาพอากาศ สำหรับประเทศไทยในช่วงวันที่ 20 – 26 กันยายน 2568 โดย กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมี ฝนตกหนัก หลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ชายฝั่งทะเลอันดามัน และ อ่าวไทย ตอนบน ในช่วงวันที่ 20 – 22 กันยายน 2568 จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริเวณจังหวัดพังงาขึ้นไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 20 - 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ส่วนบริเวณจังหวัดภูเก็ตลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และในช่วงวันที่ 23 – 26 กันยายน 2568 จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 23 – 26 กันยายน 2568 อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศาเซลเซียส ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เพราะคลื่นลมอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือโดยทันที กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ร่ม เสื้อกันฝน และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทา
ฝนตกหนัก พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา ชายฝั่งทะเลอันดามัน อ่าวไทย สภาพอากาศ เตือนภัย
