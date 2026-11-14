กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักภาคใต้ ลมแรงเหนือ 18-18 พ.ย. 69
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-22 พ.ย. 2569 น้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรง 2-3 เมตร ส่วนเหนืออุณหภูมิลดลงลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนสถานการณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ภาคใต้ ยังคงมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สถานการณ์อากาศทั่วไปและพิกัดความกดอากาศ
สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กำลังอ่อนลง ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะเดียวกันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีฝนบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือAlso readเกรซ กาญจน์เกล้า เปิดใจเรื่องดราม่าบริจาค มองเหรียญมีหลายด้าน ไม่ได้หมดศรัทธาการทำบุญ
คำเตือนอันตรายฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เสี่ยงอันตราย
สภาพทะเลคลื่นสูงและคำแนะนำเรือประมง
สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเดินทางทางทะเลตลอดช่วงสัปดาห์นี้
พยากรณ์อากาศ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569
ในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนและภาคใต้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและลมแรง
อุณหภูมิไทยตอนบนลดต่ำลงและลมแรง
สำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรง เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy