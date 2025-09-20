กรมสรรพสามิตเดินหน้าส่งเสริมคราฟต์เบียร์ รถโบราณ EV และกำกับดูแลอุตสาหกรรมยานยนต์

กรมสรรพสามิตออกมาตรการส่งเสริมธุรกิจคราฟต์เบียร์ รถยนต์โบราณ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งกำชับค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ประจวบคีรีขันธ์ 20 ก.ย.
- กรมสรรพสามิตเดินหน้าผลักดันมาตรการส่งเสริมหลายด้าน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการส่งเสริมธุรกิจคราฟต์เบียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้คราฟต์เบียร์ที่บรรจุในถัง keg สามารถจำหน่ายนอกโรงงานได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมรถยนต์โบราณ เพื่อสนับสนุน Soft Power ของประเทศไทย โดยมีแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้รถยนต์โบราณสามารถนำมาขับโชว์ได้ในช่วงวันหยุด และมีมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้ปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนศิลปกรรม โดยปรับเพิ่มสัดส่วนการหักค่าใช้จ่ายเหมาสำหรับศิลปินจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 แบบถาวร ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในประเทศ\นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนมาตรการ EV3.0 และ EV3.5 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2568 พบว่ามียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสะสม 233,802 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสะสม 71,667 คัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด EV ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตได้กำชับให้ค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสร้างโรงงานในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า หากมีการผิดสัญญา จะต้องจ่ายค่าปรับตามที่กำหนดไว้ โดยมีเส้นตายในการดำเนินการคือวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย\ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ทำการเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องในคดีครอบครองรถยนต์โบราณ ซึ่งพบว่ามีค่านิยมในการครอบครองรถยนต์โบราณหรูในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โบราณที่มีสมาชิกกว่า 600 คน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในรถยนต์โบราณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ โดยมีการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายภาษีอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด โดยกรมสรรพสามิตมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไ
กรมสรรพสามิต คราฟต์เบียร์ รถโบราณ EV ภาษี มาตรการ EV3.0 มาตรการ EV3.5 อุตสาหกรรมยานยนต์
