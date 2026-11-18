กรมอุตุฯ เตือน 18 จังหวัด ฝนตกหนัก 60% ไทยตอนบนอากาศเย็นลง
กรมอุตุฯ เตือน 18 จังหวัดฝนตกหนัก 60% พร้อมไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงและลมแรง ขณะที่ภาคใต้มีฝนชุก คลื่นลมอ่าวไทยแรง เรือเล็กงดออกฝั่ง 19-22 พ.ย. 2569
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยสถานการณ์อากาศล่าสุดสำหรับประเทศไทย โดยแจ้งเตือนประชาชนใน 18 จังหวัด ให้ระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก ซึ่งปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 60 ของพื้นที่รวมทั้งหมด ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีอุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมที่ทำให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นในบางภูมิภาค
ปัจจัยอากาศเย็นและมรสุม impacting
กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่า สาเหตุหลักของความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ซึ่งได้เคลื่อนตัวเข้ามา覆蓋ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ผลที่ตามมาคืออุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจึงส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งจะมีอากาศเย็นลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางAlso readธนารักษ์ เปิดจำหน่าย จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี BOI
รายละเอียดอุณหภูมิตามภูมิภาค
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และกำแพงเพชร โดยมีอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส ขณะที่บริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด อุณหภูมิอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส พร้อมลมแรง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20-23 องศาเซลเซียส และบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ 14-18 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝนชุก คลื่นลมแรงมาก
ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 28-34 องศาเซลเซียส
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรและห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
แนวทางปฏิบัติและผลกระทบ
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
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