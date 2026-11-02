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Economy

กรมอุตุฯ เตือน 42 จังหวัดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง คลื่นสูง

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
กรมอุตุฯ เตือน 42 จังหวัดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง คลื่นสูง
กรมอุตุนิยมวิทยา · ประเทศไทย · ภาคใต้
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กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 42 จังหวัดเผชิญฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ภาคใต้ฝนเพิ่มตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เรือต้องระวัง

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศสำหรับ ประเทศไทย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยระบุว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะยังคงได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายภูมิภาค

ภาพรวมสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยง

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ยังคงมีสภาวะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีแนวโน้มว่าลมกระโชกแรงจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของเขตเมืองหลวงด้วย

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ส่วนภาคใต้เป็นอีกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เนื่องจากจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

สาเหตุทางอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยเสริม

ปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้

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与此同时 ลมฝ่ายตะวันออกได้พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ส่งผลให้กระแสลมและระบบเมฆมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในพื้นที่กว้างขวาง

คำแนะนำความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้

การปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบต่อภาคการเดินเรือและทะเล

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งเป็นสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

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ชาวเรือจึงควรวางแผนการเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร พายุฤดูร้อน

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